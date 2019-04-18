Time Dergisi Yılın en etkili 100 ismini açıkladı
Time Dergisi 2019'un en etkisi listesini açıkladı. İşte liderlerden oyunculara ikonlardan öncülere Yılın en etkili 100 ismi
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1
OYUNCULARDWAYNE JOHNSON
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2BTS
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3MAHERSHALA ALI
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4OZUNA
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5CLARE WAIGHT KELLER
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6REGINA KING
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7BRIE LARSON
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8GLENN CLOSE
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9
DREAM HAMPTON
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10KHALID
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11JOANNA AND CHIP GAINES
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12RAMI MALEK
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13RICHARD MADDEN
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14EMILIA CLARKE
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15ARIANA GRANDE
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16LUCHITA HURTADO
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17YALITZA APARICIO
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18
İKONLARTAYLOR SWIFT
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19DAVID HOCKNEY
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20PIERPAOLO PICCIOLI
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21GRAINNE GRIFFIN, AILBHE SMYTH AND ORLA O'CONNOR
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22MICHELLE OBAMA
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23DESMOND MEADE
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24MARIA RESSA
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25LOUJAIN AL-HATHLOUL
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26SPIKE LEE
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27LADY GAGA
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28CASTER SEMENYA
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29CHRISTINE BLASEY FORD
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30RADHYA ALMUTAWAKEL
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31MIRIAN G.
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32
ÖNCÜLERSANDRA OH
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33MASSIMO BOTTURA
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34ARUNDHATI KATJU AND MENAKA GURUSWAMY
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35LYNN NOTTAGE
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36HE JIANKUI
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37INDYA MOORE
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38HASAN MINHAJ
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39NAOMI OSAKA
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40TARA WESTOVER
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41AILEEN LEE
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42MARLON JAMES
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43SAMIN NOSRAT
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44LEAH GREENBERG AND EZRA LEVIN
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45ADAM BOWEN AND JAMES MONSEES
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46JAY O'NEAL AND EMILY COMER
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47CHRISSY TEIGEN
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48NINJA
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49FRED SWANIKER
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50BARBARA RAE-VENTER
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51SHEP DOELEMAN
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52
TitanlarMOHAMED SALAH
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53MARK ZUCKERBERG
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54PAT MCGRATH
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55MUKESH AMBANI
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56LEBRON JAMES
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57TIGER WOODS
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58ALEX MORGAN
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59REN ZHENGFEI
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60JENNIFER HYMAN
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61JEANNE GANG
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62VERA JOUROVA
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63MARILLYN HEWSON
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64GAYLE KING
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65BOB IGER
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66RYAN MURPHY
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67JEROME POWELL
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68NANCY PELOSI
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69ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ
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70MITCH MCCONNELL
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71ZHANG YIMING
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72XI JINPING
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73CYRIL RAMAPHOSA
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74JAIR BOLSONARO
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75DONALD TRUMP
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76JACINDA ARDERN
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77BRETT KAVANAUGH
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78HOESUNG LEE
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79LEANA WEN
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80ROBERT MUELLER
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81ZHANG KEJIAN
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82GRETA THUNBERG
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83JUAN GUAIDÓ
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84JANE GOODALL
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85WILLIAM BARR
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86IMRAN KHAN
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87MAHATHIR MOHAMAD
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88ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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89ABIY AHMED
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90BENJAMIN NETANYAHU
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91POPE FRANCIS
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92
CROWN PRINCE MOHAMED BIN ZAYED
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93MATTEO SALVINI