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Time Dergisi Yılın en etkili 100 ismini açıkladı

Time Dergisi 2019'un en etkisi listesini açıkladı. İşte liderlerden oyunculara ikonlardan öncülere Yılın en etkili 100 ismi

  • 1

    OYUNCULAR

    OYUNCULAR
    DWAYNE JOHNSON
  • 2

    BTS
  • 3

    MAHERSHALA ALI
  • 4

    OZUNA
  • 5

    CLARE WAIGHT KELLER
  • 6

    REGINA KING
  • 7

    BRIE LARSON
  • 8

    GLENN CLOSE
  • 9

    DREAM HAMPTON

  • 10

    KHALID
  • 11

    JOANNA AND CHIP GAINES
  • 12

    RAMI MALEK
  • 13

    RICHARD MADDEN
  • 14

    EMILIA CLARKE
  • 15

    ARIANA GRANDE
  • 16

    LUCHITA HURTADO
  • 17

    YALITZA APARICIO
  • 18

    İKONLAR

    İKONLAR
    TAYLOR SWIFT
  • 19

    DAVID HOCKNEY
  • 20

    PIERPAOLO PICCIOLI
  • 21

    GRAINNE GRIFFIN, AILBHE SMYTH AND ORLA O'CONNOR
  • 22

    MICHELLE OBAMA
  • 23

    DESMOND MEADE
  • 24

    MARIA RESSA
  • 25

    LOUJAIN AL-HATHLOUL
  • 26

    SPIKE LEE
  • 27

    LADY GAGA
  • 28

    CASTER SEMENYA
  • 29

    CHRISTINE BLASEY FORD
  • 30

    RADHYA ALMUTAWAKEL
  • 31

    MIRIAN G.
  • 32

    ÖNCÜLER

    ÖNCÜLER
    SANDRA OH
  • 33

    MASSIMO BOTTURA
  • 34

    ARUNDHATI KATJU AND MENAKA GURUSWAMY
  • 35

    LYNN NOTTAGE
  • 36

    HE JIANKUI
  • 37

    INDYA MOORE
  • 38

    HASAN MINHAJ
  • 39

    NAOMI OSAKA
  • 40

    TARA WESTOVER
  • 41

    AILEEN LEE
  • 42

    MARLON JAMES
  • 43

    SAMIN NOSRAT
  • 44

    LEAH GREENBERG AND EZRA LEVIN
  • 45

    ADAM BOWEN AND JAMES MONSEES
  • 46

    JAY O'NEAL AND EMILY COMER
  • 47

    CHRISSY TEIGEN
  • 48

    NINJA
  • 49

    FRED SWANIKER
  • 50

    BARBARA RAE-VENTER
  • 51

    SHEP DOELEMAN
  • 52

    Titanlar

    Titanlar
    MOHAMED SALAH
  • 53

    MARK ZUCKERBERG
  • 54

    PAT MCGRATH
  • 55

    MUKESH AMBANI
  • 56

    LEBRON JAMES
  • 57

    TIGER WOODS
  • 58

    ALEX MORGAN
  • 59

    REN ZHENGFEI
  • 60

    JENNIFER HYMAN
  • 61

    JEANNE GANG
  • 62

    VERA JOUROVA
  • 63

    MARILLYN HEWSON
  • 64

    GAYLE KING
  • 65

    BOB IGER
  • 66

    RYAN MURPHY
  • 67

    JEROME POWELL
  • 68

    NANCY PELOSI
  • 69

    ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ
  • 70

    MITCH MCCONNELL
  • 71

    ZHANG YIMING
  • 72

    XI JINPING
  • 73

    CYRIL RAMAPHOSA
  • 74

    JAIR BOLSONARO
  • 75

    DONALD TRUMP
  • 76

    JACINDA ARDERN
  • 77

    BRETT KAVANAUGH
  • 78

    HOESUNG LEE
  • 79

    LEANA WEN
  • 80

    ROBERT MUELLER
  • 81

    ZHANG KEJIAN
  • 82

    GRETA THUNBERG
  • 83

    JUAN GUAIDÓ
  • 84

    JANE GOODALL
  • 85

    WILLIAM BARR
  • 86

    IMRAN KHAN
  • 87

    MAHATHIR MOHAMAD
  • 88

    ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
  • 89

    ABIY AHMED
  • 90

    BENJAMIN NETANYAHU
  • 91

    POPE FRANCIS
  • 92

    CROWN PRINCE MOHAMED BIN ZAYED

  • 93

    MATTEO SALVINI
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