Time'ın En etkili 100 kişi kapağındaki Prens Harry ve Meghan Markle'ın verdiği ince mesajlar

ABD merkezli saygın haber dergisi Time, her yıl dünyadaki en etkili 100 ismi belirliyor. Time’ın 2021 yılı En Etkin 100 isim listesinde yer alan Prens Harry ile eşi Meghan Markle, derginin kapak çekimleri için profesyonel bir ekiple çalıştı. Kapak için yapılan fotoğraf çekiminin perde arkasında, ünlü çiftin kıyafetten saça, mekanlardan ışığa kadar her detayı büyük bir ekiple düşünüp programladığı ortaya çıktı.





Time, en etkili 100 kişiyi açıkladı: Listede bir Türk var / Haber Detay- Tıkla Oku