Time'ın En etkili 100 kişi kapağındaki Prens Harry ve Meghan Markle'ın verdiği ince mesajlar

Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Time dergisinin En Etkili 100 isim listesinde yer aldı. Derginin kapak çekimde 383 bin 425 dolarlık mücevher takan Markle’ın saçıyla otoritesini yansıttığı, eşine yaslanan Harry'nin ise kadının güçlendirilmesine işaret ettiği analiz edildi.

17.09.2021 - 08:48

Time'ın En etkili 100 kişi kapağındaki Prens Harry ve Meghan Markle'ın verdiği ince mesajlar - 1

ABD merkezli saygın haber dergisi Time, her yıl dünyadaki en etkili 100 ismi belirliyor. Time’ın 2021 yılı En Etkin 100 isim listesinde yer alan Prens Harry ile eşi Meghan Markle, derginin kapak çekimleri için profesyonel bir ekiple çalıştı. Kapak için yapılan fotoğraf çekiminin perde arkasında, ünlü çiftin kıyafetten saça, mekanlardan ışığa kadar her detayı büyük bir ekiple düşünüp programladığı ortaya çıktı. 

Time, en etkili 100 kişiyi açıkladı: Listede bir Türk var / Haber Detay- Tıkla Oku

Time'ın En etkili 100 kişi kapağındaki Prens Harry ve Meghan Markle'ın verdiği ince mesajlar - 2
Ekipte ünlülerin modacıları Nina ve Claire Hallworth’un yanı sıra bir grup elit stilistin yer aldığı belirtildi. Meghan’ın düğünündeki dağınık topuzu yapan Serge Normant’ın düşesin derginin kapağındaki dalgalı saç stilini de oluşturduğu bildirildi.
Time'ın En etkili 100 kişi kapağındaki Prens Harry ve Meghan Markle'ın verdiği ince mesajlar - 3
‘Gücünü yansıtıyor’

Konuyla ilgili yorum yapan saç stilisti James Johnson, “Markel’ın saçını ortadan ayıran büyük dalgalar onun otoritesini, saçlarının uçlarındaki dalgalar ise yeni statüsündeki gücünü yansıtıyor. Erkeği tarafından desteklenen ve bize gücünü gösteren Beyonce hissini veriyor bana" dedi.

Time'ın En etkili 100 kişi kapağındaki Prens Harry ve Meghan Markle'ın verdiği ince mesajlar - 4
Johnson, "Eşine yaslanan Prens Harry, kadının güçlendirilmesine işaret ediyor. Öte yandan Markle’ın elleri hassas yanını gösteriyor” diye konuştu.

Time'ın En etkili 100 kişi kapağındaki Prens Harry ve Meghan Markle'ın verdiği ince mesajlar - 5
Mücevherlerini özenle seçti

Meghan Markle’ın kapak fotoğrafı için 383 bin 425 dolarlık mücevher taktığı belirtildi. Bazı parçaların, Meghan’ın en çok kullandığı aksesuarlar arasında olduğu görüldü. Bunlar arasında Prens Harry’nin hediye ettiği, annesi Prenses Diana’nın 23 bin dolarlık altın Cartier Tank saati de yer aldı.
Time'ın En etkili 100 kişi kapağındaki Prens Harry ve Meghan Markle'ın verdiği ince mesajlar - 6

Meghan’ın Shiffon marka 525 dolarlık iki adet serçe parmak yüzüğünün ise “Kız kardeşlik sözüyle kadınların birbirine desteğini” simgelediği bildirildi.

Time'ın En etkili 100 kişi kapağındaki Prens Harry ve Meghan Markle'ın verdiği ince mesajlar - 7

Daily Mail gazetesinin yorum aldığı Darren Stanton ve iletişim koçu Robin Kermode'ın ortak görüşü ise; fotoğrafların zorlama, tuhaf ve pazarlama kampanyası gibi göründüğü şeklinde oldu.

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