Time’ın En Etkili 100 Kişi listesinde birinci Koreli pop grubu BTS
ntv.com.tr
Güney Koreli pop müzik grubu BTS, Time’ın okuyucu anketinde En Etkili 100 Kişi listesinde birinci oldu. Time editörleri, nihai listeyi bugün açıklayacak.
-
1
K-pop olarak adlandırılan Güney Kore pop müziğinin dünya çapında tanınan grubu BTS, 2019 Time okuyucu anketinde birinci oldu.
-
2
Yedi kişilik pop müzik grubu, 2017 ve 2018’de üst üste Time’ın En Etkili 100 Kişisi listesine girmişti.
-
3
İlk çıkış yaptığı 2013’ten bu yana dünya çapında çeşitli ödüller kazanan BTS, Twitter’da 19 milyon takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni aynı zamanda.
-
4
Türkiye’de de geniş hayran kitlesi bulunan BTS grubunun YouTube’a yüklediği yeni şarkısı Idol, ilk gününde 45 milyon kez izlenerek rekor kırmıştı. Eski rekor 43.2 milyon izlenmeyle Taylor Swift’in Look What You Made Me Do şarkısına aitti.
-
5
BTS, belgesel filmleri ile One Direction'ın rekorunu da kırmıştı. Grup hakkında hazırlanan Burn The Stage filmi için kısa sürede 1,4 milyon kişi tarafından bilet alınmıştı.
-
6BTS, Time’ın anketinde, okuyucuların yüzde 6’sının oyunu alarak 2019’un En Etkili Kişisi seçildi. İkinci sırada yüzde 3’lük oyla Michelle Obama, yüzde 2’lik oyla ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez yer aldı.
-
7
Time’ın En Etkili 100 Kişi listesi, sadece okuyucu anketiyle belirlenmiyor, listeye son şeklini Time editörleri veriyor. Time, nihai listeyi bugün açıklayacak.