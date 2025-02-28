Tin Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tin Suresi meali ve tefsiri

TİN SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Tin suresi, Kur’an-ı Kerim’de beş yüz doksan altıncı sayfada başlar ve beş yüz doksan yedinci sayfada biter. Kaynaklarda, genellikle 596. sayfa ile 597. sayfa arasında yer aldığı ifade edilir. Mushaf sıralamasına göre doksan beşinci sırada olduğu için son cüzlerde bulunur. Bu konum, sureyi okuyacak olanların Mushaf içinde hızlı şekilde bulmasına yardımcı olur. Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in son kısmına yakın bir yerde yer aldığı için genellikle kısa ve öz içeriğe sahip sureler arasına dahildir. İniş yeri Mekke olduğu belirtilir. Bahsi geçen sayfa bilgisi, geleneksel basımlarda geçerlidir.





TİN SURESİ KAÇ SAYFA?

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TİN SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Tin suresi, Kur’an-ı Kerim’de iki sayfalık bir alanda bulunur. Mushaf düzenine göre 596 ve 597. sayfalarda yer aldığı ifade edilir. Sûrenin toplam ayet sayısı sekiz olduğu için tek başına uzun bir metin kaplamaz. Kısa oluşu sebebiyle okunuşu ve ezberlenmesi de kolaydır. Ayrıca Mekke’de inen bir sûre olmasının getirdiği üslup özelliğiyle ayetler son derece akıcı bir yapıya sahiptir. Bazı basımlarda sayfa düzenleri değişebilir ancak geleneksel olarak çoğu Mushaf’ta Tin suresi, baştan sona iki sayfaya yayılmış şekilde yer alır. Böylelikle okuyucu, sûreyi bütüncül olarak kolaylıkla görebilir.Tin suresi, insanın dünyadaki değeri ve yaratılışındaki mükemmellik temasını hatırlatır. Bu surede, müminler için azalmayan bir mükâfat vurgusu öne çıkar. İman edip hayırlı işler yapanların kazandığı karşılığın kesintisiz olduğu bildirilir. Kişi bu sureyi okuyarak ahlâkî tutumunun önemini ve dinî sorumluluğun gerekliliğini anımsar. Faydalı eylemler için moral ve motivasyon sağlayan ayetler mevcuttur. İçeriğinde zikredilen yeminler de surenin önemini pekiştirir. Bazı rivayetlerde sefer sırasında yatsı namazında okunduğuna değinilir. Bu bilgiler ışığında, sureyi düzenli okuyanların kalplerinde Allah’a karşı sorumluluk bilinci canlı kalır. Sure, insana yaratılış gayesini ve âhiret inancını sürekli hatırlatır.Tin suresi, otuzuncu cüzde yer alır. Mushaf tertibine göre son cüz içinde bulunması, sûrelerin genel olarak daha kısa ve vurucu anlatımlarla sıralandığı bölümde yer aldığı anlamına gelir. Bu sure, kısa ama derin bir öze sahiptir. İnsanın en güzel biçimde yaratılışını, iman ve salih amel gibi konuları oldukça özlü şekilde işler. Otuzuncu cüzdeki diğer Mekki surelerle benzer temalar içerir: ahlâkî uyarılar, iman-vahiy bağlantısı ve hesap günü hatırlatmaları. Böylece cüzün genel akışına uygun bir bütünlük sağlar. Tin suresi, son bölümlerde yer alarak Kur’an’ın önemli mesajlarını özetleyen sureler arasında sayılır.