Tıraş olmak orucu bozar mı?
Tıraş olmak, oruç kurallarının temelinde yer alan yeme, içme ve cinsel ilişki yasağıyla ilgili bir eylem değildir. Bu yüzden orucu bozmadığı kabul edilir.
TIRAŞ OLMAK ORUCU BOZAR MI?Tıraş sürecinde ağız yoluyla herhangi bir madde alımı olmadığı sürece oruç geçerli kalır. Diyanet görüşleri de bu yöndedir ve tıraş sırasında yutulan herhangi bir besin veya sıvı olmadığı sürece orucun bozulmayacağı belirtilir. Tıraş bıçağı veya makine kullanarak saç veya sakalın kesilmesi kişisel bakım olarak değerlendirilir ve dinî açıdan oruç ibadetine engel oluşturmaz. Önemli olan, tıraş esnasında kazara su veya köpük gibi maddeleri yutmamaktır. Bu kural gözetilirse tıraş yapmak orucu geçersiz kılmaz.
SAKAL TIRAŞI ORUCU BOZAR MI?
Sakal tıraşı, oruç kurallarını ihlâl eden fiillerden biri değildir. Orucu bozan haller yeme, içme ve cinsel ilişki şeklinde belirlenmiştir. Sakal kesmek bu tanıma girmediği için oruç geçersiz olmaz. Diyanet kaynaklarında, sakalın dinî yönden hükmü tartışılırken dahi, sakal tıraşının oruca herhangi bir zarar vermediği ifade edilir. Sadece tıraş esnasında ağız yoluyla su veya köpük yutulmamasına özen göstermek gerekir. Sakal tıraşı yüzeysel bir işlemdir ve mideye herhangi bir madde girişi söz konusu olmadığından, oruçluyken yapıldığında da geçerli bir ibadeti bozmadığı kabul edilir.
BIYIK TIRAŞI ORUCU BOZAR MI?
Bıyık tıraşı, sakal kesiminde geçerli olan temel kuralla aynıdır. Bu işlem yeme veya içme fiiline benzemediği için orucu bozmaz. Dinî açıdan bıyık düzenlemek veya tamamen kesmek, kişisel bakım kapsamında değerlendirilir. Oruçlu iken bıyık kesmek, oruç ilkelerine aykırı sayılmadığından geçerli bir orucu sakatlamaz. Tek dikkat edilmesi gereken, tıraş sırasında ürün veya suyun boğaza kaçıp mideye inmemesidir. Bu kural ihlâl edilmediği sürece bıyık kısaltma veya tıraş etme, oruçlu kişinin ibadetini etkilemez ve herhangi bir kefaret veya kaza orucu gerektirmez.
KASIK TIRAŞI ORUCU BOZAR MI?
Kasık tıraşı, genital bölgedeki kılları temizleme işlemidir ve orucu bozmadığı kabul edilir. Bu bölgedeki temizlik, ibadet açısından sakıncalı görülmez. Kıl temizliği sırasında mideden herhangi bir besin geçmediği sürece oruç geçerli kalır. Kişisel hijyen amacıyla yapılan işlemler, orucun ana yasaklarından olan yeme, içme ve cinsel ilişki kapsamında değerlendirilmez. Bu nedenle kasık bölgesi tıraşı sırasında ağzınıza herhangi bir şey kaçmadığı ve yutulmadığı takdirde oruç bozulmaz. Kasık tıraşı yapmak isteyenler oruç saatlerinde de bu temizliği yapabilir ve orucu kazaya bırakmaları gerekmez.