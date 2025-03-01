Tıraş olmak orucu bozar mı?

KOLTUK ALTI TIRAŞI ORUCU BOZAR MI?

Koltuk altı tıraşı, yeme ya da içme fiilini içermediğinden orucu bozmaz. İslam âlimlerince belirtilen orucu bozan durumlar arasında kıl temizliği yer almaz. Koltuk altı kıllarını almak, kişisel hijyen için yapılan bir eylemdir ve oruç bütünlüğünü etkilemediği kabul edilir. Oruçlu kişinin yapması gereken tek şey, herhangi bir şekilde su veya diğer malzemeleri yutmamaya dikkat etmektir. Koltuk altı tıraşı işlemi genellikle ağızla doğrudan ilgili olmadığı için bu risk oldukça düşüktür. Bu nedenle koltuk altı temizliği yapmak, oruç tutanlar için sakıncalı sayılmaz ve orucu geçersiz kılmaz.



ORUÇLUYKEN TIRAŞ OLMAK GÜNAH MI?

ORUÇLUYKEN BERBERE GİTMEK ORUCU BOZAR MI?

Tıraş olmak, orucu bozan veya oruçluya günah olarak değerlendirilen bir fiil değildir. Dinî metinlerde günah ya da haram olarak sayılan davranışlar bellidir ve tıraş bunlar arasında yer almaz. Bu yüzden oruçlu birinin sakal ya da saç tıraşı olmasının dinî hükmü günah şeklinde tanımlanmaz. Bazı kişilerin geleneksel veya kişisel tercihi olarak oruç döneminde sakal bırakmak istemesi mümkündür, ancak bu bir zorunluluk değildir. Tıraş işlemi, ibadeti geçersiz kılmaz ya da günah kategorisine sokmaz. Bu nedenle oruçlu saatlerde tıraş olmak dinen sakıncalı kabul edilmez.Berbere gitmek ve oruç saatlerinde tıraş olmak oruç kuralları kapsamında sakıncalı değildir. Temel yasaklar arasında yiyecek, içecek ve cinsel ilişki yer alır. Berberde yapılan saç veya sakal kesimi, bu alanlara girmez. Oruçluyken berber koltuğuna oturarak traş makinesi veya jilet ile saç-sakal kesimi yaptırmak ibadet bütünlüğünü etkilemez. Eğer bu işlem sırasında ağıza su veya ürün kaçarsa ve bilinçli şekilde yutulursa oruç bozulabilir. Bu konuda özen gösterildiği takdirde, orucun bozulması söz konusu olmaz. Böyle bir tıraş, günün kazaya kalmasına yol açmaz.