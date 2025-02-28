Tırnak yemek orucu bozar mı? Diyanet'e göre tırnak yemek oruç bozar mı?
Tırnak yutulduğunda vücut dışından bir madde mideye girdiği için orucu bozduğu kabul edilir. Geleneksel fıkıh anlayışında yemek ve içmek kavramı geniş yorumlanır, tırnak da bu kapsamda değerlendirilir.
TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?Bu eylem kasıtlı yapıldığında oruç geçersiz olur ve günün kazası gerekir. Bazı alimler, tamamen unutarak yutulursa orucun bozulmayacağını söyler. Ancak bilerek ve isteyerek yapılan tırnak yeme davranışının orucu bozduğu genel kabul gören bir görüştür. Ayrıca bu eylem hijyen ve sağlık açısından da sakıncalı olduğundan kaçınılması önerilir. Oruçlu bir kimsenin bilinçli şekilde hiçbir şey yememesi gerekir. Tırnak da olsa yutulan her madde orucu geçersiz kılar.
YANLIŞLIKLA TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?
Yanlışlıkla yutulan veya farkında olmadan boğaza kaçan tırnak parçası çoğu görüşe göre orucu bozmaz. Çünkü kişi bu durumda bilerek ve isteyerek bir şey yemiş sayılmaz. Alimlerin yorumu, unutarak veya istemeden yutulan maddelerin orucu geçersiz kılmadığı yönündedir. Tırnak yemek her ne kadar sakıncalı bir eylem olsa da tamamen istemeden gerçekleştiğinde oruç bozulmuş kabul edilmez. Ancak fark edildiği anda tırnak parçalarını yutmaktan kaçınmak ve eylemi sonlandırmak önerilir. Bilinçli olarak devam edilirse oruç bozulur. Bu nedenle alışkanlıkla bile olsa dikkat etmek ve oruç sırasında tedbir almak gerekir.
UNUTARAK TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?
Unutarak yeme-içme durumlarında oruç bozulmaz. Bu kural, hadis-i şeriflerde açıkça belirtilir ve Allah’ın affı olarak görülür. Tırnak yeme davranışı da aynı prensiple değerlendirilir. Kişi oruçlu olduğunu bütünüyle unutup tırnağını yerse ve yuttuysa, orucunun bozulmadığı kabul edilir. Ancak hatırladığı anda hemen bu fiilden vazgeçmesi gerekir. Sürekli tekrarlayan bir tırnak yeme alışkanlığı varsa, oruç tutulan dönemlerde daha fazla dikkat etmek önerilir. Bu durum, farkında olmadan yutmamaya yönelik önlemler almayı gerektirir. Çünkü bilerek yutulduğunda oruç geçersiz hale geleceği unutulmamalıdır.