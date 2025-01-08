Tiryakileri korkutacak araştırma: Kadınların 45 yaşından önce menopoza girmesine neden oluyor

OSTEOPOROZA YAKALANMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

Menopoz sonrası sigara içenler ayrıca sigara içmeyenlere göre kemik inceltici hastalık osteoporoza yakalanma riskleri daha yüksektir. Bir çalışma, sigara içenlerin kalça kırığı geçirme olasılığının hiç sigara içmeyenlere göre yüzde 35 daha fazla olduğunu bulmuştur.



Ancak bu son çalışma, sigara içme ile erken menopoz arasındaki bağlantıyı inceleyen şimdiye kadarki en büyük ve en ayrıntılı çalışmadır.