Tiryakileri korkutacak araştırma: Kadınların 45 yaşından önce menopoza girmesine neden oluyor
Son yapılan bir araştırmaya göre, yılda 30 paketten fazla sigara tüketen kadınların, hiç sigara kullanmayan kadınlara kıyasla erken menopoza girme riskleri yüzde 50 oranında artmaktadır. Bu araştırma, sigara kullanımının kadın üreme sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını ve menopozun doğal sürecini hızlandırdığını ortaya koymaktadır. Sigaranın içerdiği zararlı kimyasallar, yumurtalık fonksiyonlarını etkileyerek, kadınların üreme dönemlerinin daha erken sonlanmasına neden olabilir. Bu bulgular, sigara kullanımını bırakmanın ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmanın, kadınların genel sağlık ve üreme sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne sermektedir.
Yeni bir araştırmaya göre sigara içmek kadınların erken menopoza girmesine neden olabilir .
Yaklaşık 140 bin İngiliz kadının sağlık kayıtlarının incelendiği araştırmada, sık sık sigara içenlerin menopoza 45 yaşından önce girme ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.