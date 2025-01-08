Tiryakileri korkutacak araştırma: Kadınların 45 yaşından önce menopoza girmesine neden oluyor

Son yapılan bir araştırmaya göre, yılda 30 paketten fazla sigara tüketen kadınların, hiç sigara kullanmayan kadınlara kıyasla erken menopoza girme riskleri yüzde 50 oranında artmaktadır. Bu araştırma, sigara kullanımının kadın üreme sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını ve menopozun doğal sürecini hızlandırdığını ortaya koymaktadır. Sigaranın içerdiği zararlı kimyasallar, yumurtalık fonksiyonlarını etkileyerek, kadınların üreme dönemlerinin daha erken sonlanmasına neden olabilir. Bu bulgular, sigara kullanımını bırakmanın ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmanın, kadınların genel sağlık ve üreme sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Tiryakileri korkutacak araştırma: Kadınların 45 yaşından önce menopoza girmesine neden oluyor - 1

Yeni bir araştırmaya göre sigara içmek kadınların erken menopoza girmesine neden olabilir .

Yaklaşık 140 bin İngiliz kadının sağlık kayıtlarının incelendiği araştırmada, sık sık sigara içenlerin menopoza 45 yaşından önce girme ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.


YAŞAM HABERLERİ

Tiryakileri korkutacak araştırma: Kadınların 45 yaşından önce menopoza girmesine neden oluyor - 2

HİÇ SİGARA İÇMEYENLERE GÖRE YÜZDE 50 FAZLA

Yılda 30 paketten fazla sigara içen kadınların erken menopoza girme ihtimali, hiç sigara içmeyenlere göre yüzde 50 daha fazla.

Tiryakileri korkutacak araştırma: Kadınların 45 yaşından önce menopoza girmesine neden oluyor - 3

ÜÇTE BİR ORANINDA AZALTABİLİR

Çin'deki Central South Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, sigarayı bırakmanın bir kadının erken menopoza girme olasılığını üçte bir oranında azaltabileceği sonucuna vardı.

Uzmanlar sigara içmenin kadınlık hormonu östrojen seviyelerini düşürdüğünü ve menopozu tetiklediğini savunuyor. Bazıları ayrıca e-sigaraların, yani buharlaştırıcıların da benzer bir etkiye sahip olabileceği konusunda uyardı.


Tiryakileri korkutacak araştırma: Kadınların 45 yaşından önce menopoza girmesine neden oluyor - 4

Menopoz, düşük hormon seviyeleri nedeniyle adetlerin durduğu zamandır. Buna genellikle ateş basması, uyku zorluğu ve vajinal kuruluk gibi semptomlar eşlik eder.

İngiltere'deki kadınların çoğu için menopoz 45 ila 55 yaşları arasında gerçekleşir. Ancak, yaklaşık yüzde beşi 40 ila 45 yaşları arasında menopoza girecektir.

Tiryakileri korkutacak araştırma: Kadınların 45 yaşından önce menopoza girmesine neden oluyor - 5

Önceki çalışmalar erken menopozu sigara içmeye bağlamıştır. 2015 yılında İngiltere'de yapılan bir araştırma, sigara içen kadınların sigara içmeyenlere göre yaklaşık bir yıl daha erken menopoza girme eğiliminde olduğunu bulmuştur.

Tiryakileri korkutacak araştırma: Kadınların 45 yaşından önce menopoza girmesine neden oluyor - 6

MENOPOZ ETKİLERİNİ KÖTÜLEŞTİRİYOR

Diğer araştırmalar ise sigara içmenin menopoz semptomlarını daha da kötüleştirebileceğini, düzenli sigara içenlerde daha fazla ateş basması ve daha yoğun gece terlemeleri yaşandığını öne sürüyor.

Tiryakileri korkutacak araştırma: Kadınların 45 yaşından önce menopoza girmesine neden oluyor - 7

OSTEOPOROZA YAKALANMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

Menopoz sonrası sigara içenler ayrıca sigara içmeyenlere göre kemik inceltici hastalık osteoporoza yakalanma riskleri daha yüksektir. Bir çalışma, sigara içenlerin kalça kırığı geçirme olasılığının hiç sigara içmeyenlere göre yüzde 35 daha fazla olduğunu bulmuştur.

Ancak bu son çalışma, sigara içme ile erken menopoz arasındaki bağlantıyı inceleyen şimdiye kadarki en büyük ve en ayrıntılı çalışmadır.

Tiryakileri korkutacak araştırma: Kadınların 45 yaşından önce menopoza girmesine neden oluyor - 8

Sigara içmenin erken menopoz riskini neden artırdığı henüz bilinmemekle birlikte, uzmanlar bu alışkanlığın vücudun östrojen üretme yeteneğini sınırladığına inanıyor.

Ve östrojen seviyelerini etkileyen tek şey sigara içmek değildir.

Tiryakileri korkutacak araştırma: Kadınların 45 yaşından önce menopoza girmesine neden oluyor - 9

KADIN DOĞURGANLIĞINI AZALTABİLİYOR

Portland Hastanesi'nde danışman doğum uzmanı ve jinekolog olan Dr. Shazia Malik, "Buharlı sigara kullanımı yeni bir alan, ancak bazı veriler bunun kadınların doğurganlığını azaltabileceğini gösteriyor" diyor.

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