Tiyatro duayeni Haldun Dormen'e veda. "Onun ışığı hiçbir zaman sönmeyecek"
25.01.2026 10:38
Son Güncelleme: 25.01.2026 11:01
NTV - Haber Merkezi
98 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni öncesinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenleniyor.
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Bir süre önce kaldırıldığı hastanede enfeksiyon tedavisi gören usta sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Ömer Dormen duyurmuştu.
98 yaşında hayata veda eden usta sanatçı için kendi vasiyeti doğrultusunda bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenleniyor. Törene sanat, cemiyet ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katılıyor.
Tiyatro duayeni Dormen'i sevenleri anlattı…
"BENİM İÇİN MUCİZE BİR İNSANDI"
Oyuncu Suna Keskin:
“Anlatmak çok zor elbette. Benim tek kahramanım Mustafa Kemal Atatürk'tür diyen; yüzü, beyni aydınlık bir tiyatro insanıydı Haldun Dormen. Benim 60 yıllık hocam, meslektaşım, sırdaşım, ağabeyim, her şeyim. Benim gibi birçok insanın hayatına dokundu. Ben 60 yıldır sahnedeysem bu, Haldun Dormen'in sayesinde oldu. İnanılmaz unutulmaz anlar yaşattı bize. Sahne üzerinde olabilecek olması gereken her şeyi ondan öğrendim. Benim için bir mucizeydi, onu bugün uğurluyoruz. Onda ilahi bir güç vardı, hiç durmak yorulmak bilmedi. Bize örnek olması gerekiyordu, oldu da. Ne mutlu ona ki ömrünün son anına kadar oyuncu olarak hayatını sürdürebildi."
Oyuncu Melek Baykal:
“Ben Ankara oyuncusu olduğum için Haldun ağabey ile maalesef çok az şey paylaştım. Keşke Suna Keskin kadar Haldun'la daha çok şey paylaşma imkanım olsaydı. Keşke bir oyun bile paylaşabilseydik, bugün bu şansımı uğurluyorum. Hep yüreğimizde olacak, onu hiç unutmayacağız.”
"ONUN IŞIĞI HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK"
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran:
“Nezaketinden, cömertliğinden, tutkusundan, bir şeyi sonuna kadar öğrenme merakından, bu konudan da hiç vazgeçmesinden, son güne kadar elinde kitap olmasından, gençlere güvenmesinden... Gerçekten Haldun Dormen'in iyi yanlarını saymakla bitiremeyeceğim. Kendimizi kıymetli hissettiren biriydi, kendimizi onun gözüyle hissettiğimiz kadar değerli hissedemeyeceğiz. Herkese sadece insan olduğu için bile kıymetli hissettirmesi olağanüstü bir zarafetti. Işığı hiçbir zaman sönmeyecek. Onun yaşam enerjisi bitebilecek bir şey değil.”
"TÜRK TİYATROSU BABASINI KAYBETTİ"
Gözyaşları içinde can dostu Haldun Dormen'i anlatan oyuncu Göksel Kortay, “Türk tiyatrosu babasını kaybetti.” diyerek duygularını şu sözlerle anlattı:
"Tiyatromuzun ışığı söndü, karanlıkta kaldık. Bugün onu son kez alkışlamaya, tiyatromuzun parlak yıldızı Haldun Dormen’i sonsuzluğa uğurlamaya geldik. Onu anlatmak, sayfalar dolusu kitaplar yazsanız bile mümkün değil. Hiç ‘keşke’si yoktu. En olumsuz anlarda bile derhal beyaz bir sayfa açar ve ‘Evet şekerim, şimdi ne yapıyoruz?’ derdi. Hep hayalleriyle, inancıyla ileriye yürürdü.
Hayattaki her şeyini; evini, sofrasını, tiyatrosunu, bilgisini paylaşırdı. O konuşurdu, çevresindekiler alabilecekleri kadar paylarını alırlardı. Çok sevdiği cümle ‘Yaparsın şekerim’ idi. Bu cümlede Haldun Dormen’in bütün yaşamı saklıydı: Cesareti, pes etmeyişi, umut dolu dünyası… Geleceğe hep umutla bakar, hiç geriye dönmezdi.
O ulu bir ağaçtı; dallarından Türk sinemasına ve tiyatrosuna nice büyük değerler yetişti. O, benim 70 yıllık dostum, dert ortağım, rol arkadaşımdı. O yollarda hep birlikte yürüdük. Hem rol arkadaşım hem ustamdı. Onu çok, çok özleyeceğim; hep özleyeceğim. Türk tiyatrosu babasını, ben ise en can dostumu kaybettim. Başımız sağ olsun.”
TİYATROYA ADANAN BİR ÖMÜR
Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan Haldun Dormen, Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın çocuğu olarak 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi.
Usta sanatçı, Galatasaray Lisesi ile Robert Kolejdeki eğitiminin ardından ABD'de üniversiteye gitti ve tiyatrolarda çalıştı. Türkiye'ye 1954'te dönen sanatçı, Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosunu kurdu. Dormen Tiyatrosunu ise 1957'de kurdu.Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal, Ayfer Feray gibi birçok sanatçı yetiştirdi. 1961'de Türkiye'deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı sahneledi. Kariyeri boyunca birçok oyunda imzası olan ve Anadolu'nun her yerine turneye giden Dormen, 1981'de sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" oyunuyla da adından söz ettirdi. Dormen'in İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu “Lüküs Hayat”, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.
Birçok eseri Türk tiyatrosuna kazandıran, yönetmenlik yapan Haldun Dormen, Dormen Tiyatrosu ile tiyatroda Dormen Ekolü'nü yarattı. Yaşamı boyunca 250'nin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ders verdi ve 1998 yılında da Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.
Kariyerine birçok başarı sığdıran Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlendi, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya geldi.