Tiyatroya adanan bir ömür. Haldun Dormen'in bilinmeyenleri

Kariyeri boyunca birçok oyunda imzası olan ve Anadolu'nun her yerine turneler yaptığını ifade eden Dormen, 1981'de sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" oyunuyla da adından söz ettirdi.

Dormen'in İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu “Lüküs Hayat”, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.