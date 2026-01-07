Tiyatroya adanan bir ömür. Haldun Dormen'in bilinmeyenleri
07.01.2026 10:33
NTV - Haber Merkezi
Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören 97 yaşında Haldun Dormen'in hayatı ve sanat yaşamı merak edildi. İşte Haldun Dormen ile ilgili merak edilenler.
Bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutlayan Haldun Dormen'in kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı. Durumunun stabil olduğu bildirilen 97 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edildi.
Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey ile İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'ın çocukları olarak 1928 yılında Mersin'de gözlerini açtı Haldun Dormen…
İstanbul'da geçen çocukluk yıllarında 8-10 yaşlarındayken futbol oynarken ayağını sakatladı. Galatasaray Lisesi'nde ortaokul okurken ilk kez sahneye çıktı. Lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladı. Liseden sonra ABD'ye gitti.
"TÜRKİYE'YE DÖNMEKTEN HİÇ PİŞMAN OLMADIM"
Daha önceki bir röportajında ABD'de mezun olduktan sonra 4 yıl tiyatro sahnelerine çıktığını anlatan Dormen, "Hollywood'da sahneye çıktım bir kıvılcım da oldu ama 'Ben Türkiye'ye döneceğim' dedim. Bu kararımdan hiç de pişman olmadım" dedi.
ÜNİVERSİTE ANISINI BÖYLE ANLATTI
Amerika'da Yale Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tiyatronun özünü öğrendiğini ifade eden usta isim, "Ayağımdaki sakatlık nedeniyle sahneye çıkamayacağımı ancak iyi bir yönetmen olabileceğimi düşünüyordum. ABD'de okurken Jül Sezar'dan bir sahne oynuyordum. Sahne boştu ve yürüyordum, öğretmenim de bana 'Niye ayağınla komiklik yapıyordun? Hiç gerek yoktu' dedi. Sakatlığımı söyleyince kadın kıpkırmızı oldu. Ama ben o gün sahneye çıkabileceğimi anladım ve bunu hiç umursamadım" diye anlattı.
CEP TİYATROSU'NU KURDU
Türkiye'ye 1954'te dönen sanatçı, İstanbul’a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve "Cinayet Var" adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez seyirci karşısına çıktı.
Ardından Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosu'nu kurdu.
DORMEN TİYATROSU YILLARI
Tiyatroya ilgisinin doğuştan geldiğini belirten Dormen, 1957'de "Papaz Kaçtı" komedisi ile Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. Cep Tiyatrosu'ndaki isimler Dormen Tiyatrosu’nun kadrosunu oluşturdu.
1957-1972 yılları arasındaki süreç Dormen Tiyatrosu için en parlak dönem oldu. 1961’de Türkiye’de sahnelenen ilk müzikal olarak bilinen “Sokak Kızı Irma”yı sahneledi. Dormen, seneler sonra bile en heyecanlandığı eserin o olduğunu söyledi.
SAYISIZ KEZ SAHNEYE ÇIKTI
Kariyeri boyunca birçok oyunda imzası olan ve Anadolu'nun her yerine turneler yaptığını ifade eden Dormen, 1981'de sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" oyunuyla da adından söz ettirdi.
Dormen'in İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu “Lüküs Hayat”, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.
"TİYATRO UĞRUNA ÇOK ŞEY KAYBETTİM"
Tüm hayatını tiyatroya adayan bu uğurda malını mülkünü de kaybeden Haldun Dormen, anılarında "Paradan, puldan vazgeçtim bir kere. Hatta tiyatro uğruna birçok şeyi de sattım. Dairelerim vardı, onlar gitti. Babamdan kalan hemen bütün mal varlığım gitti. Hiçbir zaman da arkaya bakmadım" dedi.
Birçok eseri Türk tiyatrosuna kazandıran, yönetmenlik yapan Haldun Dormen, Dormen Tiyatrosu ile tiyatroda Dormen Ekolü'nü yarattı.
BİR ÇOCUK BABASI
Yaşamı boyunca 250'nin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ders verdi ve 1998 yılında da Devlet Sanatçısı ünvanına layık görüldü.
1959'da halkla ilişkilerin Türkiye'de tartışmasız duayeni Betül Mardin ile evlenen Haldun Dormen, sekiz yıl süren evliliğinden Ömer adlı bir oğlu oldu.