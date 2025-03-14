TOKİ 454 iş yeri satışı: TOKİ 33 ilde açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, nerede ve saat kaçta?

Satışlar; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova illeri için olacak.



Bankacılık faaliyetler Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası üzerinden yürütülecek olan açık artırma ile iş yeri satışında toplantı öncesinden satın alınacak iş yeri sayısı kadar teminat bedeli ödenecek. Öte yandan online açık artırmaya katılım başvuruları bir iş günü öncesinden son bulacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞ LİSTESİ