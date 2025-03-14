TOKİ 454 iş yeri satışı: TOKİ 33 ilde açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, nerede ve saat kaçta?
TOKİ açık artırmayla satış ilanları ilgililer tarafından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 33 ilde 454 iş yerini satışa çıkaracağını duyurdu. Buna göre açık artırmaya katılacakların toplantı öncesinde teminat bedelini ödemeleri gerekiyor. TOKİ açık artırma iş yeri satışı saat kaçta, nasıl olacak?
TOKİ arsa, konut ve iş yeri satışları sürüyor. Satışa katılacak ilgililer yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile iş yeri sahibi olabilecek. Satışı yapılacak iş yerlerinin satış bedeli ve teslim tarihini içeren satış listesi yayımlandı. İşte, TOKİ iş yeri satışı detayları...