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TOKİ 454 iş yeri satışı: TOKİ 33 ilde açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, nerede ve saat kaçta?

TOKİ açık artırmayla satış ilanları ilgililer tarafından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 33 ilde 454 iş yerini satışa çıkaracağını duyurdu. Buna göre açık artırmaya katılacakların toplantı öncesinde teminat bedelini ödemeleri gerekiyor. TOKİ açık artırma iş yeri satışı saat kaçta, nasıl olacak?

TOKİ 454 iş yeri satışı: TOKİ 33 ilde açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, nerede ve saat kaçta? - 1

TOKİ arsa, konut ve iş yeri satışları sürüyor. Satışa katılacak ilgililer yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile iş yeri sahibi olabilecek. Satışı yapılacak iş yerlerinin satış bedeli ve teslim tarihini içeren satış listesi yayımlandı. İşte, TOKİ iş yeri satışı detayları...

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TOKİ 454 iş yeri satışı: TOKİ 33 ilde açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, nerede ve saat kaçta? - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açık artırma iş yeri satışı 18-19 Mart tarihlerinde saat 10:30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda ve www.emlakmuzayede.com.tr adresinden gerçekleştirilecek.

TOKİ 454 iş yeri satışı: TOKİ 33 ilde açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, nerede ve saat kaçta? - 3

Satışlar; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova illeri için olacak.

Bankacılık faaliyetler Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası üzerinden yürütülecek olan açık artırma ile iş yeri satışında toplantı öncesinden satın alınacak iş yeri sayısı kadar teminat bedeli ödenecek. Öte yandan online açık artırmaya katılım başvuruları bir iş günü öncesinden son bulacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞ LİSTESİ

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