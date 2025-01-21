Toksik bir arkadaşa sahip olduğunuzu gösteren 8 ipucu

SİZİ DİNLEMEZLER

Toksik bir arkadaş, sizi asla gerçekten dinlemez. Her konuşmayı kendisiyle ilgili bir meseleye çekmeye çalışır. Neo, ''Bir insanı anladığınızı göstermek için 'benim de başıma geldi' demeniz normaldir. Bu, o kişiyle empati kurduğunuzu gösterir ancak toksik insanlar, sadece kendilerini anlatmak isterler'' şeklinde konuştu.

Psikologlara göre, bunu anlamanın en kolay yolu, ikinizle ilgisi olmayan rastgele konular gündeme getirmektir. Toksik bir kişi, her durumda konuşmayı kendisine çekebilir.