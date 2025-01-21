Toksik bir arkadaşa sahip olduğunuzu gösteren 8 ipucu
Toksik insan, sosyal ilişkilerde kendisini; manipülasyon, aşırı eleştiri, egoizm veya duygusal istismar gibi özelliklerle ele verir. Uzmanlar, toksik insanlarla kurulan arkadaşlık ilişkilerinin, ruh sağlığını bozabileceğini belirterek uyarıyor.
DRAMA YARATIRLAR
Drama yaratmak, toksik kişilerin en belirgin özelliklerinden biridir. Toksik kişi, sürekli tartışma çıkartır ve olayların başrolünde olmak ister.
Psikiyatrist Perpetua Neo, "Toksik arkadaşlar, sizi de kendi kaoslu dünyalarına çekmeye çalışırlar'' diyor.