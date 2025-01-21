Toksik bir arkadaşa sahip olduğunuzu gösteren 8 ipucu

Toksik insan, sosyal ilişkilerde kendisini; manipülasyon, aşırı eleştiri, egoizm veya duygusal istismar gibi özelliklerle ele verir. Uzmanlar, toksik insanlarla kurulan arkadaşlık ilişkilerinin, ruh sağlığını bozabileceğini belirterek uyarıyor.

Toksik bir arkadaşa sahip olduğunuzu gösteren 8 ipucu - 1

DRAMA YARATIRLAR

Drama yaratmak, toksik kişilerin en belirgin özelliklerinden biridir. Toksik kişi, sürekli tartışma çıkartır ve olayların başrolünde olmak ister.

Psikiyatrist Perpetua Neo, "Toksik arkadaşlar, sizi de kendi kaoslu dünyalarına çekmeye çalışırlar'' diyor.

YAŞAM HABERLERİ

Toksik bir arkadaşa sahip olduğunuzu gösteren 8 ipucu - 2

SİZİ DİNLEMEZLER

Toksik bir arkadaş, sizi asla gerçekten dinlemez. Her konuşmayı kendisiyle ilgili bir meseleye çekmeye çalışır. Neo, ''Bir insanı anladığınızı göstermek için 'benim de başıma geldi' demeniz normaldir. Bu, o kişiyle empati kurduğunuzu gösterir ancak toksik insanlar, sadece kendilerini anlatmak isterler'' şeklinde konuştu.

Psikologlara göre, bunu anlamanın en kolay yolu, ikinizle ilgisi olmayan rastgele konular gündeme getirmektir. Toksik bir kişi, her durumda konuşmayı kendisine çekebilir.

Toksik bir arkadaşa sahip olduğunuzu gösteren 8 ipucu - 3

REKABET EDERLER

İster işte terfi edin ister yeni bir aşka başlamak üzere olun, toksik arkadaşınız sürekli sizinle rekabet edecektir. Amber Lee "Sağlıklı bir rekabet, arkadaşlığı motive edebilir ancak tek taraflı rekabet zehirlidir'' diyor.

Toksik bir arkadaşa sahip olduğunuzu gösteren 8 ipucu - 4

SİZİ TAKLİT EDERLER

Rekabet, bazen taklit etmeye dönüşebilir. Toksik arkadaşınız, birkaç gün önce aldığınız çantayı alabilir veya sizin kullandığınız kelimeleri benimseyebilir. Hatta bazen sosyal medya üzerinden fotoğraflarınızı izinsiz kullanabilirler.

Toksik bir arkadaşa sahip olduğunuzu gösteren 8 ipucu - 5

SINIRLARINIZI ÖNEMSEMEZLER

Toksik kişiler, sizin sınırlarınızı önemsemezler. İletişim kanallarınıza erişebilir ve sizinle uygunsuz bir şekilde iletişime geçebilirler. Rahatsız olduğunuzu söylediğinizde ise sizi suçlarlar.

Perpetua Neo, bu kişilerin partnerinizle olan ilişkinize de saygısızca yaklaşabileceklerini belirtiyor.

Toksik bir arkadaşa sahip olduğunuzu gösteren 8 ipucu - 6

Toksik bir arkadaş, sürekli olarak sizi arar ve mesaj atar. Zamanınızın tamamına taliptirler ve meşgul olduğunuzda bunu sorun yapabilirler.

Toksik bir arkadaşa sahip olduğunuzu gösteren 8 ipucu - 7

ARKADAŞLARINIZI KISKANIRLAR

Toksik bir kişi, diğer arkadaşlarınızı kıskanabilir ve onlara karşı olumsuz yorumlar yaparak sizi onlardan uzaklaştırmaya çalışabilir.

Toksik bir arkadaşa sahip olduğunuzu gösteren 8 ipucu - 8

BAŞARILARINIZA İLTİFAT ETMEZLER

Toksik bir arkadaş, başarılarınıza iltifat etmez ve yerinizde saymanızı ister. Zayıf yönlerinizi öne çıkararak sizi küçük düşürmeye çalışırlar. De Los Santos, toksik bir kişinin eleştirisinin sevgi ve endişe değil, kıskanma ve küçümseme kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Toksik bir arkadaşa sahip olduğunuzu gösteren 8 ipucu - 9

STRESLİ ZAMAN GEÇİRMENİZE NEDEN OLURLAR

Toksik bir arkadaşla vakit geçirmek sizi geriyorsa, bu sağlıksız bir ilişkinin göstergesidir. Kelsey Latimer, "Sağlıklı arkadaşlıklar, birbirlerinin en iyi yanlarını ortaya çıkarır. Eğer biriyle olmak sizi strese sokuyorsa, o ilişki sizin için uygun değildir" diyor.


DAHA FAZLA GÖSTER