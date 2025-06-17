Toksik bir insan mısınız? Bunu anlamanın 5 yolu var
İstem dışı sergilenen bazı toksik davranış biçimleri, yakın ilişkilerde ciddi iletişim sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu davranışların çoğu zaman yüksek sesle ya da doğrudan saldırganlıkla değil, gündelik yaşamda normalleştirilen ince alışkanlıklarla ortaya çıktığını vurguluyor. Yapılan bir inceleme, bireylerin farkında olmadan sergilediği beş temel davranışa dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre bu davranışları tanımak, yalnızca ilişkilerin kalitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda kişisel gelişim yolunda da önemli bir farkındalık sağlıyor.
1- BENMERKEZCİ İLETİŞİM KALIPLARI
İletişim sırasında sürekli kendini merkeze koymak, karşı tarafın kendini değersiz ve görünmez hissetmesine neden olabiliyor. Özellikle birinin yaşadığı zorlu bir anı paylaşmasının ardından “benim yaşadığım daha da kötüydü” gibi karşılıklar vermek, duygusal üstünlük kurma olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tutumun bilinçli bir bencillikten ziyade, empati eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor.