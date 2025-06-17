Toksik bir insan mısınız? Bunu anlamanın 5 yolu var

Uzmanlara göre bu davranışları tanımak, yalnızca ilişkilerin kalitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda kişisel gelişim yolunda da önemli bir farkındalık sağlıyor.



1- BENMERKEZCİ İLETİŞİM KALIPLARI



İletişim sırasında sürekli kendini merkeze koymak, karşı tarafın kendini değersiz ve görünmez hissetmesine neden olabiliyor. Özellikle birinin yaşadığı zorlu bir anı paylaşmasının ardından “benim yaşadığım daha da kötüydü” gibi karşılıklar vermek, duygusal üstünlük kurma olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tutumun bilinçli bir bencillikten ziyade, empati eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor.