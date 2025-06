Toksik iletişimin işareti: Nasıl başa çıkabilirsiniz?

Telefonlar, mesajlar, toplantılar ve ev ortamında insanlar artık her an iletişim halinde. Ancak daha çok konuşmak, daha iyi anlaşıldığımız anlamına gelmiyor. İletişim uzmanları, en zararlı etkileşimlerin her zaman bağırma ya da büyük tartışmalarla ortaya çıkmadığını, sessizce gelişen ve fark edilmesi güç kalıpların da bir o kadar yıkıcı olabileceğini vurguluyor.



Zehirli iletişim genellikle küçük ama sürekli tekrarlanan davranışlarla kendini gösteriyor. Bu davranışlar zaman içinde bireyde görmezden gelinmişlik, değersizlik ya da saygısızlığa uğrama hissi yaratabiliyor. Üstelik bu durum sadece özel ilişkileri değil, profesyonel yaşamı da olumsuz etkiliyor.



Uzmanlar, sağlıksız iletişimin beş erken belirtisine dikkat çekiyor ve bu alışkanlıklarla yapıcı biçimde nasıl başa çıkılabileceğini şöyle sıralıyor: