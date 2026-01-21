Tolga Sarıtaş ailesiyle yürüyüşte. Minik oğlu Ali ile yeni poz
21.01.2026 13:57
NTV - Haber Merkezi
Kısa bir süre önce ilk kez baba olan Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk ve oğlu Ali'yle yürüyüşe çıktı. Ünlü oyuncu, bu anları takipçileriyle paylaştı.
"Teşkilat" adlı dizide Rabia Soytürk ile başrolleri paylaşan oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun yıllar aşk yaşadığı tasarımcı Zeynep Mayruk ile 2024 yılında Çeşme'de nikah masasına oturdu.
İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR
Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz eylül ayında da bebek sevinci yaşadı. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftin bir oğlu oldu. Sarıtaş ile Mayruk, oğullarına Ali adını verdi.
MUTLU AİLE POZLARI
Oğlunu gözlerden uzak büyüten Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk ve minik Ali ile yürüyüşe çıktı. Keyifli anlarını gözler önüne seren ünlü oyuncu, henüz yüzünü göstermediği oğluyla yeni bir fotoğrafını da paylaştı.
"BABALIK BAMBAŞKA BİR DUYGU"
Baba olduktan sonra "Çok güzel, özel bir duygu. Bambaşka bir duygu" diyerek mutluluğunu paylaşan Sarıtaş, "İyi bir baba olmak hayatta en önemsediğim şey" ifadelerini kullanmıştı.
"ZEYNEP'İN O HAREKETİNE ERİYORUM"
Öte yandan daha önce katıldığı bir programda gülüşüyle alakalı sıkça iltifat aldığını belirten Tolga Sarıtaş, eşiyle ilgili bir itirafta bulunmuştu.
Ünlü isim, "Çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla, katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum" ifadelerini kullanmıştı.