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Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk aşkı (İlk fotoğraf)

Oyuncu Tolga Sarıtaş adının birliktelik iddialarına karıştığı Zeynep Mayruk ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.

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    Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş, İzmirli modacı Zeynep Mayruk'la olan aşkını itiraf etti.


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    Sarıtaş, ilk kez sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.


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    28 yaşındaki oyuncu daha önce Levent’teki bir mekana götürdüğü sevgilisinin görüntülenmemesi için her yolu denemiş, gecenin sonunda çiftin bindiği otomobilin sürücüsü objektiflerden kaçarken kırmızı ışıklarda geçiş yapmıştı.


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    Öte yandan Sarıtaş Söz dizisinden rol arkadaşı Görkem Sevindik ile birlikte bedelli askerlik görevini Amasya'da tamamlayarak geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü.
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