Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk aşkı (İlk fotoğraf)
Oyuncu Tolga Sarıtaş adının birliktelik iddialarına karıştığı Zeynep Mayruk ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.
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Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş, İzmirli modacı Zeynep Mayruk'la olan aşkını itiraf etti.
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Sarıtaş, ilk kez sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
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28 yaşındaki oyuncu daha önce Levent’teki bir mekana götürdüğü sevgilisinin görüntülenmemesi için her yolu denemiş, gecenin sonunda çiftin bindiği otomobilin sürücüsü objektiflerden kaçarken kırmızı ışıklarda geçiş yapmıştı.
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Öte yandan Sarıtaş Söz dizisinden rol arkadaşı Görkem Sevindik ile birlikte bedelli askerlik görevini Amasya'da tamamlayarak geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü.