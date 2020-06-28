Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk tatilde

Erken saatlerde plaja giden Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti Çeşme'de tatil yapıyor.

Objektiflere yansıyan ikili güneşlendikten sonra denize girmek için iskeleye yürüdü.

31 yaşındaki Mayruk, denize doğru ilerlerlerken beline havlu sararak kameralar için önlem aldı.

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Sevgililer denizde yüzdükten sonra Mayruk, iskelede yine koşar adım havluya sarıldı.

Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Sarıtaş Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde başrolde yer almıştı. Ardından ise kısa süre ekranda kalan Ferhat ile Şirin dizisiyle de ekranlarda boy göstermişti.