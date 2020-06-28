Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk tatilde

İki günlük Çesme tatilini moda tasarımcısı sevgilisi Zeynep Mayruk'la geçiren oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki gün objektiflere yansıdı.

28.06.2020 - 16:10

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk tatilde - 1
Erken saatlerde plaja giden Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti Çeşme'de tatil yapıyor.
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk tatilde - 2
Objektiflere yansıyan ikili güneşlendikten sonra denize girmek için iskeleye yürüdü.
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk tatilde - 3
31 yaşındaki Mayruk, denize doğru ilerlerlerken beline havlu sararak kameralar için önlem aldı.


Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk tatilde - 4
Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Sevgililer denizde yüzdükten sonra Mayruk, iskelede yine koşar adım havluya sarıldı.


Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk tatilde - 5
Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Sarıtaş Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde başrolde yer almıştı. Ardından ise kısa süre ekranda kalan Ferhat ile Şirin dizisiyle de ekranlarda boy göstermişti.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER