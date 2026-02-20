Tolga Sarıtaş ve oğlundan yeni poz. Eşi Zeynep Mayruk paylaştı
20.02.2026 16:49
NTV - Haber Merkezi
Birkaç ay önce ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Mayruk-Tolga Sarıtaş çiftinden Mayruk, baba oğulun yeni fotoğrafını paylaştı.
Şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide başrol oynayan Tolga Sarıtaş, uzun yıllar aşk yaşadığı tasarımcı Zeynep Mayruk ile 2024 yılında Çeşme'de dünyaevine girdi.
İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR
Gözlerden uzak ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftten, düğünden kısa bir süre sonra bebek müjdesi geldi. Eylül ayında ilk kez anne baba olan Zeynep Mayruk ile Tolga Sarıtaş, oğullarına Ali adını verdi.
"BABALIK BAMBAŞKA BİR DUYGU"
Baba olduktan sonra "Babalık çok özel, bambaşka bir duygu. İyi bir baba olmak hayatta en önemsediğim şey" açıklamasını yapan Tolga Sarıtaş'ın oğluyla yeni fotoğrafı gündem oldu.
Bebeklerinin yüzünü henüz göstermeyen ünlü çiftten 36 yaşındaki Zeynep Mayruk, oyuncu eşi Sarıtaş ve minik oğlunu fotoğrafladı.
Mayruk, baba oğulun pozunu "My boys" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 34 yaşındaki Tolga Sarıtaş ve minik oğlu Ali'nin fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.