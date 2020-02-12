Tom Ackerley'in Oscar bunalımı

Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time ...in Hollywood) filminin yıldızlarının kırmızı halıdaki yakınlığı, onları arkadan izleyen Margot Robbie'nin kocası Tom Ackerley için Oscar bunalımı olarak yorumlandı.

Quentin Tarantino'nun son filmi Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filminin yıldızları Margot Robbie (29) ve Leonardo DiCaprio (45) önceki gece düzenlenen Oscar töreninde bir kez daha yan yana geldi.

İkilinin kırmızı halıda ayaküstü sohbet ederken birbirlerine flörtöz davranması dikkat çekti.

Robbie'nin eşi Tom Ackerley de ikiliyi arkalarından yan gözle pür dikkat izlerken görüntülenmesi gecenen konuşulan olayları arasına girdi. 

Ackerley'in gece boyunca fotoğraftaki gibi objektiflere eşi Margot Robbie'nin arkasında yakalanması ise 'Oscar bunalımı' olarak yorumlandı.

Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, 2013 yapımı  Para Avcıbı (The Wolf of Wall Street) filminde Leonardo DiCaprio ile rol almış ve ikilinin kimyasal uyumları kusursuz olarak yorumlanmıştı. İkilinin geçen yıl Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) setinde tekrar buluşmaları, birbirlerinin cazibesine artık karşı koyamayıp aşık olacakları iddialarına neden oldu. Aynı dönemde Margot'nun kocası Tom Ackerley hakkında "En kötü kabusunu yaşıyor" yorumları yapılmıştı.

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