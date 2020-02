Tom Ackerley'in Oscar bunalımı

Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, 2013 yapımı Para Avcıbı (The Wolf of Wall Street) filminde Leonardo DiCaprio ile rol almış ve ikilinin kimyasal uyumları kusursuz olarak yorumlanmıştı. İkilinin geçen yıl Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) setinde tekrar buluşmaları, birbirlerinin cazibesine artık karşı koyamayıp aşık olacakları iddialarına neden oldu. Aynı dönemde Margot'nun kocası Tom Ackerley hakkında "En kötü kabusunu yaşıyor" yorumları yapılmıştı.