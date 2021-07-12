Tom Cruise, David Beckham, Prens William ve Kate Middleton tribünde

Euro 2020'nin Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçını Tom Cruise, David Beckham, Prens William ve Kate Middleton gibi isimler de tribinden takip etti. Tom Cruise ve David Beckham İngiltere'nin golü sonrası birlikte sevindi ancak kupa İtalya'ya gitti. (Fotoğraflar: AFP)

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12.07.2021 - 07:30

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadelede İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu. Dev finali ünlü isimler de izledi.







Tom Cruise ve David Beckham maçın heyecanını birlikte yaşarken Prens William ile Kate Middleton ise çocuklarıyla birlikte tribündeki yerini aldı.







Tom Cruise ve David Beckham İngiltere'nin golü sonrası birlikte sevindi. Ancak ikili tribünden üzgün ayrıldı.







59 yaşındaki yıldız oyuncu aynı gün Wimbledon Tenis Turnuvası'nı takip ederken de görüntülenmişti.







Öte yandan sosyal medyada yedi yaşındaki bir çocuk, maçtan önce Prens William'dan Kate Middleton'a mektup yazarak final maçı için biletlerini istemişti.







"Sevgili Cambridge Dükü ve Düşesi" hitabıyla başlayan 7 yaşındaki Jack mektubunda, "Kate futbol maçına gidemeyeceği için acaba onun biletini alabilir miyim diye merak ediyordum. Nazik olduğunuzu, çocukları sevdiğinizi biliyorum ve ben de bir çocuğum" demişti.

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