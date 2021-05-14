Tom Cruise, Görevimiz Tehlike setinden sızan ses kayıtlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Oyuncu Tom Cruise, aralık ayında gerçekleşen Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) setindeki corona virüsle ilgili konuşmasının hala arkasında olduğunu açıkladı.

14.05.2021 - 07:22

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike setinden sızan ses kayıtlarıyla ilgili sessizliğini bozdu - 1
Oyuncu Tom Cruise nihayet Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin çekimlerindeki corona virüs çıkışıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike setinden sızan ses kayıtlarıyla ilgili sessizliğini bozdu - 2
Aralık ayında, 58 yaşındaki yıldız gişe rekorları kıran filmi çekerken corona virüs güvenlik protokollerinin önemi konusundaki endişelerini dile getirdiği konuşuluyordu.
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike setinden sızan ses kayıtlarıyla ilgili sessizliğini bozdu - 3
Sızan ses kayıtlarında aktörün, Londra'da sette sosyal mesafe kurallarına uymadığı için set çalışanlarına bağırdığı duyuluyordu. Tom Cruise, bu tavrının hala arkasında durduğunu söyledi.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike setinden sızan ses kayıtlarıyla ilgili sessizliğini bozdu - 4
Empire Magazine’e konuşan oyuncu, “Ne söylemem gerekiyorsa onu söyledim. O noktada tehlikede olan çok şey vardı. Ama tüm ekibime değildi bu tavrım. O ekip setten ayrıldı, sadece bazı seçilmiş kişilerdi” dedi.


Tom Cruise, Görevimiz Tehlike setinden sızan ses kayıtlarıyla ilgili sessizliğini bozdu - 5
Pandemi sırasında çekimlerin bir daha durmadığını söyleyen Cruise, hala çekimlere devam ettiklerini de ekledi.




Tom Cruise, Görevimiz Tehlike setinden sızan ses kayıtlarıyla ilgili sessizliğini bozdu - 6
Aralık ayında sızan ses kayıtlarında ünlü aktörün ekipten bazı kişilere, “Bunu tekrar yaptığınızı görürsem defolup gidersiniz. Bu ekipte herhangi biri yaparsa iş biter. Sen de, sen de. Ve sen, bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksın” dediği duyulmuştu.

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