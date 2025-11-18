Tom Cruise onurlandırıldı: İşte hiç Oscar kazanamayan ünlüler

Hollywood’un en parlak yıldızlarından Tom Cruise, daha önce 4 kez Oscar'a aday olmasına rağmen ödül alamamıştı.

Cruise, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlendiği 2025 Governors Ödülleri kapsamında ilk Oscar'ını kazandı.