Tom Cruise onurlandırıldı: İşte hiç Oscar kazanamayan ünlüler

18.11.2025 09:32

NTV - Haber Merkezi

Usta aktör Tom Cruise'un onursal Oscar ödülü alması sonrası hiç Oscar kazanamayan ünlü oyuncular merak edildi.

Hollywood’un en parlak yıldızlarından Tom Cruise, daha önce 4 kez Oscar'a aday olmasına rağmen ödül alamamıştı.

 

Cruise, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlendiği 2025 Governors Ödülleri kapsamında ilk Oscar'ını kazandı.

Ünlü aktörün uzun kariyeri boyunca sinemaya yaptığı katkılar nedeniyle onur ödülüne layık görülmesi akıllara hiç Oscar kazanamamış ünlü yıldızları getirdi. İşte çok şaşıracağınız o isimler…

JOHHNY DEPP

Johnny Depp, "Sweeney Todd", "Karayip Korsanları" gibi filmlerdeki performanslarıyla Oscar'a aday gösterilse de ödülü kazanamadı. 

KEANU REEVES

Matrix ve John Wick serileriyle tanınan Keanu Reeves de Oscar ödülü kazanamayan Hollywood yıldızları arasında yer alıyor.

SCARLET JOHANSSON

Aynı sene içinde "Marriage Story" ve "Tavşan Jojo" filmleriyle Oscar'a aday gösterilen Johnsson da Oscar heykelciğini evine götüremedi.

MARGOT ROBBIE

Margot Robbie de Oscar Ödülü kazanamayan ünlü isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, "Ben, Tonya" ve "Skandal" filmleriyle Oscar'a yaklaşsa da başarılı olamadı. 

RALP FIENNES

Schindler Listesi, İngiliz Hasta ve Konsey filmlerindeki performanslarıyla Oscar'a aday gösterilen Ralph Fiennes, ödülü hiç alamadı.

BRADLEY COOPER

"Umut Işığım", "Bir Yıldız Doğuyor" ve "Maestro" filmleriyle farklı kategorilerde tam 12 kez Oscar'a aday gösterilen Cooper da ödülü kazanmayı başaramadı.

GLENN CLOSE

Kariyeri boyunca "Yıllar Sonra", "Tehlikeli İlişkiler" gibi filmleriyle tam 8 kez Oscar'a aday gösterilen Close, ödülü evine götüremedi.

JIM CARREY

"Truman Show", "Sil Baştan", "Aydaki Adam" gibi filmleriyle hafızalarda yer eden Jim Carrey, Oscar'a aday bile gösterilmedi.