Tom Cruise’un kızı Suri’yi görmesine izin verilmiyor

Çocuklarını yıllardır göremeyen Kidman, “Onlar yetişkin insanlar. Kendi kararlarını alabilirler. Scientologists olmaya karar verdiler. Bir anne olarak benim işim onları sevmek. Bu hoşgörünün bir örneğiyim ve şuna inanıyorum ki çocuğunuz ne yaparsa yapsın, onu sevmeniz gerekir” demişti.