Tom Hanks: Bahanelerinize karnım tok

Bugün 64. doğum gününü kutlayan Tom Hanks, yayınladığı bir videoda corona virüse karşı alınan önlemlere uymayan kişilere saygı duymadığını ve bahanelerine karnının tok olduğunu söyledi.

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09.07.2020 - 06:38

Hanks, maske takma ve sosyal mesafe kuralları üzerine yayınladığı videosunda corona virüse karşı önlem almayan insanlara saygı duymadığını belirtti.

Vaka sayısındaki artışa rağmen insanların maske takmamasını anlayamadığını belirten Hanks "Gerçekten anlamıyorum. Kelimenin tam anlamıyla yapabileceğiniz en az şey bu. Eğer bu en az şeyi yapmaya karşı argüman geliştirmek isteyen varsa, geliştirebilir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Araba kullanırken, hız sınırlarına uymanız gerekir, dönecekseniz sinyal vermeli ve yayalara çarpmaktan sakınmalısınızdır. Bu üç şeyi yapmıyorsanız, araba kullanmamalısınız. Eğer maske takamıyor, ellerinizi yıkayıp, sosyal mesafe kurallarına uyamıyorsanız, o zaman size saygı duymuyorum. Bahanelerinize karnım tok" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Eşi Rita Wilson ile birlikte corona virüsü yenen ve üç kez plazma bağışında bulunan Tom Hanks yaşadığı süreci şöyle anlatmıştı: Çok rahatsız edici semptomların olduğu bir 10 gün geçirdim. Mutlulukla söylüyorum ki, hayatımı tehdit eden bir durum olmadı.