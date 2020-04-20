Tom Hanks corona virüs mücadelesini ilk kez anlattı

Hanks, “Rita benden daha zor zamanlar geçirdi. Daha yüksek ateşi ve başka bazı belirtileri vardı. Tat ve koku alma duyusunu kaybetti. Üç hafta boyunca yemeklerden hiç keyif almadı” diye konuştu. Hanks ayrıca, eşine verilen bir ilacın da ciddi yan etkiler gösterdiğini, Wilson’ın mide bulantısı nöbetleri geçirdiğini belirtti.

Hanks, “Çok midesi bulanıyordu, yataktan bir yere ulaşmak için yerde sürünmek zorunda kalıyordu. Bu bir süre devam etti” diye konuştu.