Tom Hanks Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı

Geçtiğimiz aylardan corona virüsü yenen Tom Hanks, çekilen bir Elvis Presley filmi için saçlarını ve sakallarını kestirdi.

Haberler 03.01.2021 - 09:45 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 14:47

Tom Hanks Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı - 1

BBC yayını The Graham Norton Show'un yeni yıl programına katılan , film için Avustralya'da olduğunu ve filmde Elvis Presley'in menajeri Tom Parker'ı canlandıracağını duyurdu.

Tom Hanks Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı - 2

Programa şapkasıyla katılan Hanks, "Size Colonel Tom Parker'ı canlandırmak için sahip olmam gereken korkunç tıraşı göstereyim. Şuna bak korkunç... Bunu görüyor musun? Şuna bak!" dedi.

Tom Hanks Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı - 3

Sözlerinin ardından şapkasını çıkarıp kafasını gösteren Hanks, "Sadece çocukları korkuttum. Özür dilemek istiyorum" diye konuştu.


Tom Hanks Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı - 4

"Elvis" isimli filminde rock yıldızı Elvis Presley'i ABD'li oyuncu ve şarkıcı Austin Butler canlandırıyor.

Tom Hanks Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı - 5

Genç oyuncu Olivia DeJonge ise Presley'in eşi Priscilla Presley'i oynuyor. Warner Bros. Pictures yapımı olan filmin 5 Kasım 2021'de vizyona girmesi bekleniyor.

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