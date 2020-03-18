Tom Hanks esprili paylaşımında corona virüse yakalanmasını daktilosuna bağladı

ntv.com.tr 18.03.2020 - 08:28 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 08:31
Eşi Rita Wilson ile birlikte corona virüse yakalanan ve Avustralya’da tedavi gördükten sonra hastaneden çıkan Tom Hanks, şimdi kiraladıkları evde kendilerini karantina altında tutuyor.
Elvis filminin çekimleri için eşiyle birlikte Avustralya’da bulunan 63 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, corona virüsü kendisi Avustralya’ya taşıdığına dair esprili bir paylaşım yaptı.
Daktilosunu da Avustralya’ya götüren Amerikalı aktör, virüsün daktilodan bulaştığına dair eğlenceli bir mesaj yazdı. Hanks’in paylaştığı fotoğrafta, daktilonun üzerinde “corona” markası dikkat çekiyor.
Eşiyle birlikte karantina günlerine dair açıklamalar yapan Hanks, “Selam arkadaşlar. İyi haber: Testin pozitif çıkmasından bir hafta sonra, izolasyondayken, belirtiler yine aynı. Ateş yok ama sıkıntılar var. Çamaşırları atıyorum, bulaşıkları yıkıyorum ve koltukta kestiriyorum” dedi.
Hanks ayrıca, kötü haber olarak, eşinin kendisini iskambilde altı el yenmesini gösterdi.
Corona markalı daktilosuyla ilgili de yazan Hanks, “Buraya kullanmayı sevdiğim daktilomla geldim. Onunla hep birlikteydik” diyerek virüsün daktilosundan bulaştığıyla ilgili espri yaptı. Hanks’e takipçileri de daktilo markası üzerinden esprili yorumlar yazdı.
Geçen perşembe corona virüse yakalandıklarını açıklayan Tom Hanks, Instagram paylaşımında, “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçilerine anlatmıştı.
Dün hastaneden taburcu edildiklerini duyuran çift, kendilerini Queensland’taki kiralık evlerinde karantinaya aldı.
Çiftin bulunduğu Queensland’da şimdiye kadar onaylanmış 68 vaka açıklandı. Avustralya Başbakanı pazartesi günü ülkeye gelen herkesin kendisini 14 gün izole etmesi gerektiğini duyurdu.
NASIL İYİLEŞTİLER?
Öte yandan ünlü çifte nasıl bir tedavi uygulandığı bilinmiyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, çiftin sağlığına kavuşmasını yorumlayarak, “Bu virüsn etkilediği 60’lı yaşlardaki vakalarda ölüm oranı yüzde 2-3’e tekabül ediyor. Bu yaştaki bir vakanın iyileşmesi sürpriz değil. Bünyenşin ne kadar kuvvetli olduğu önemli tabii. Bu virüse karşı kesin etkili olan bir ilaç henüz yok. Ancak daha önceki SARS ve MERS tecrübelerinde tedavi sürecinde yardımcı olduğu bilinen ilaçlar var. Bunlardan biri veya ikisi kullanılmış olabilir” dedi.