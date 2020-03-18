Tom Hanks esprili paylaşımında corona virüse yakalanmasını daktilosuna bağladı

NASIL İYİLEŞTİLER?

Öte yandan ünlü çifte nasıl bir tedavi uygulandığı bilinmiyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, çiftin sağlığına kavuşmasını yorumlayarak, “Bu virüsn etkilediği 60’lı yaşlardaki vakalarda ölüm oranı yüzde 2-3’e tekabül ediyor. Bu yaştaki bir vakanın iyileşmesi sürpriz değil. Bünyenşin ne kadar kuvvetli olduğu önemli tabii. Bu virüse karşı kesin etkili olan bir ilaç henüz yok. Ancak daha önceki SARS ve MERS tecrübelerinde tedavi sürecinde yardımcı olduğu bilinen ilaçlar var. Bunlardan biri veya ikisi kullanılmış olabilir” dedi.