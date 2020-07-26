Tom Hanks ve eşi Reta Wilson Yunan vatandaşı oldu

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Tom Hanks ve eşi Reta Wilson’u Ege’deki Antiparos adasında ziyaret etti.

Antiparos adasındaki yazlıklarında bulunan 64 yaşındaki Hanks ve Wilson'u eşi Mareva Kyriakos ile birlikte ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ünlü yıldız ve eşinin pasaportları ile vatandaşlık evraklarını kendilerine verdi.





