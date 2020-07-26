Tom Hanks ve eşi Reta Wilson Yunan vatandaşı oldu

Holywood yıldızı Tom Hanks ve eşi Reta Wilson Yunan vatandaşı oldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ikiliye belgelerini verdi.

26.07.2020 - 13:35

Tom Hanks ve eşi Reta Wilson Yunan vatandaşı oldu - 1
Holywood yıldızı Tom Hanks ve eşi Reta Wilson Yunan vatandaşlığına kabul edildi.


Tom Hanks ve eşi Reta Wilson Yunan vatandaşı oldu - 2
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Tom Hanks ve eşi Reta Wilson’u Ege’deki Antiparos adasında ziyaret etti.


Tom Hanks ve eşi Reta Wilson Yunan vatandaşı oldu - 3
Antiparos adasındaki yazlıklarında bulunan 64 yaşındaki Hanks ve Wilson'u eşi Mareva Kyriakos ile birlikte ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ünlü yıldız ve eşinin pasaportları ile vatandaşlık evraklarını kendilerine verdi.


Tom Hanks ve eşi Reta Wilson Yunan vatandaşı oldu - 4
Yunanistan ve ABD arasındaki sanat ve siyaset ile Ege Denizi'ndeki turizm üzerine sohbet eden Kyriakos ve eşi, çift ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tom Hanks ve eşi Reta Wilson Yunan vatandaşı oldu - 5
Kyriakos fotoğrafı kendisine ait sosyal paylaşım hesabından paylaştı.

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