Tom Hanks ve eşinden corona virüse yakalandıklarını açıklamalarının ardından ilk fotoğraf ve açıklama

Avustralya'da tedavisi devam eden 63 yaşındaki ünlü oyuncu "Merhaba millet. Burada bize iyi bakan herkese teşekkür etmek istiyorum" diyerek bir mesaj yayınladı.

Hanks mesajında şu ifadelere yer verdi: "Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. O yüzden başkalarına yaymıyoruz"

"Uzmanların tavsiyelerini takip ederek, kendimize ve birbirimize dikkat ederek bunu yenmeyi başarabiliriz. Yapabileceğimiz şeyler var, değil mi? Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!"