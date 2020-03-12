Tom Hanks ve Rita Wilson'a ünlülerden destek

"TEST POZİTİF ÇIKTI"

Baz Luhrmann’ın Elvis Presley’yi anlatan Elvis filminin çekimleri için eşiyle birlikte Avustralya'da bulunan Tom Hanks, "Rita ve ben Avustralya’dayız. Kendimizi yorgun hissediyorduk, sanki soğuk algınlığı gibiydi ve bazı vücut ağrılarımız vardı. Rita’da bir miktar titreme ve hafif ateş oldu. Olması gerektiği gibi bir yol izledik ve corona testi yaptırdık. Test pozitif çıktı” açıklamasını yapmıştı.