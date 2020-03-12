Tom Hanks ve Rita Wilson'a ünlülerden destek

12.03.2020 - 14:56 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 14:57
Corona virüse yakalandıkları anlaşılan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, Avustralya’da bir hastanede karantinada tutuluyor. İki Oscar’lı oyuncu ile şarkıcı ve oyuncu olan eşi, Covid-19 adlı virüs testi pozitif çıkan en ünlü kişiler oldu.
Hanks, corona testi yaptırdıkları ve sonucun pozitif çıktığı bilgisini Türkiye saatiyle gece yarısı Instagram hesabından paylaştıktan sonra ünlü isimlerden sosyal medyada destek mesajları yağdı.
Ünlü oyuncu Reese Witherspoon “Lütfen dikkatli olun” mesajı yazarken, aktörJack Black, "Sevgiler gönderiyorum" mesajını paylaştı.
Angie Harmon, çiftin kısa sürede iyileşip eve dönmelerini dilerken, şarkıcı Sheryl Crow, şunları yazdı: “Sizi düşünüyorum ve her ikiniz için de dua ediyorum. Umuyorum bunu alt edeceksiniz ve kısa sürede eve döneceksiniz. Sevgiler.” Oyuncu Kyle Richards da “Daha iyi olun” notunu yazdı.
Natalie Portman, ünlü çiftin bir an önce iyileşmelerini dilerken, Hanks ve Wilson'ın oğlu Chet Hanks de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne ve babasına gösterilen bu destek için herkese teşekkür etti. Oğul Hanks, çiftin Avustralya'da iyi bir tedavi altında olduklarını söyledi.
"TEST POZİTİF ÇIKTI"
Baz Luhrmann’ın Elvis Presley’yi anlatan Elvis filminin çekimleri için eşiyle birlikte Avustralya'da bulunan Tom Hanks, "Rita ve ben Avustralya’dayız. Kendimizi yorgun hissediyorduk, sanki soğuk algınlığı gibiydi ve bazı vücut ağrılarımız vardı. Rita’da bir miktar titreme ve hafif ateş oldu. Olması gerektiği gibi bir yol izledik ve corona testi yaptırdık. Test pozitif çıktı” açıklamasını yapmıştı.
Hanks, paylaştığı bu görselin yanına ayrıca, "Evet, şimdi bir sonraki adım ne? Sağlık yetkilileri olması gereken protokolü uyguluyor. Gözlem altında tutulacağız, toplum sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği kadar izole edileceğiz" diye yazmıştı.
63 yaşındaki oyuncu, Avustralya’nın Gold Coast bölgesinde çekilen Elvis filminde, ünlü şarkıcının menajeri Colonel Tom Parker’ı oynuyor.
Warner Bros’tan yapılan açıklamada ise, film ekibinden birinin corona testinin pozitif çıktığı belirtilmiş, isim verilmeden “Çalışanımız tedavi altına alınmıştır” denmişti. Hanks ile kaç kişilik bir ekibin çalıştığı bilgisi paylaşılmamıştı. Ayrıca, kimlerin doğrudan etkilenmiş olacağıyla ilgili Avustralyalı yetkililerle yakın bir çalışma içinde olunduğu kaydedilmişti.
63 yaşındaki Rita Wilson ise 28 Şubat'ta Kadın Kanser Araştırmaları Derneği'nin etkinliğinde bir konuşma yapmıştı. Wilson, corona virusle ilgili aldığı tedbirler hakkında bilgiler vermişti.
Etkinlik öncesi kırmızı halıda yürüyen Wilson, diğer davetlilerle sağlık açısından araya mesafe koymaya özen göstermişti. Kimseyle öpüşmeyen ve havadan öpücük veren Wilson, kollarını göğsünde birleştirerek selamlaşmıştı.