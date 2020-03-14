Tom Hanks'in otelinde kalan Katy Perry'den corana virüse karşı yastık önlemi

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Ölümlere yol açan virüse yakalanan arasında spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından isimler de yer aldı. En çok dikkat çeken isimlerden biriyse ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson oldu. Avustralya'da bir hastanede karantina altına alınan ünlü çifte eğlence dünyasından destek mesajları yağdı.

Corona virüse yakalanan ünlü isimler (Tıkla oku)