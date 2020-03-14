Tom Hanks'in otelinde kalan Katy Perry'den corana virüse karşı yastık önlemi

Corona virüse yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson ile aynı otelde kalan Katy Perry, ABD'ye dönerken önlem olarak yastık kullanmayı tercih etti. Bebek bekleyen 35 yaşındaki şarkıcı karnını ve yüzünü yastık ile kapattı.

14.03.2020 - 13:15

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Ölümlere yol açan virüse yakalanan arasında spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından isimler de yer aldı. En çok dikkat çeken isimlerden biriyse ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson oldu. Avustralya'da bir hastanede karantina altına alınan ünlü çifte eğlence dünyasından destek mesajları yağdı.

Corona virüse yakalanan ünlü isimler (Tıkla oku)

Sydney'de Tom Hanks ile aynı otelde kalan Katy Perry ise büyük panik yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Orlando Bloom ile bebek beklediklerini duyuran ABD'yi şarkıcı-oyuncu tüm röportajlarını iptal etti.

Kendini 24 saat otel odasına kapatan 35 yaşındaki sanatçı dün otelden ayrıldı.

Ancak Katy Perry'nin ABD'ye dönerken corona virüse karşı aldığı önlem dikkat çekti.

Maske ve eldiven gibi hiçbir koruyucu önlem almayan Perry, karnını ve yüzünü yastıkla kapatmayı tercih etti.

Kimileriünlü sanatçı önlem almayı yanlış anladığı için eleştirdi kimileri ise etrafına karşı duyarsız olmakla suçladı. 

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