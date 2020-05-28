Tom Hanks'ten üçüncü plazma bağışı

ntv.com.tr 28.05.2020 - 09:54
Eşi Rita Wilson ile birlikte corona virüse yakalanan ve tedavi sonucu iyileşen Oscar ödüllü aktör Tom Hanks, çift olarak corona aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışı gönüllüsü olduklarını açıklamıştı.
Eşiyle corona virüsü ile mücadelede neler yapabileceklerini düşünürken plazma bağışında karar kıldıklarını söyleyen Hanks, üç kez plazma bağışında bulundu.
63 yaşındaki aktör, bağışladığı ikinci ve üçüncü plazma torbasının fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
"ŞEKERLEME YAPMAK KADAR KOLAY"
Hanks ilk plazmasını bağışladığında da “İşte geçen haftanın plazma torbası. Böyle bir torba! Evrak işlerinden sonra şekerleme yapmak kadar kolay” notunu yazarak paylaşım yapmıştı.
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, 12 Mart’ta corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Avustralya’da Elvis Presley konulu filmin çekimlerindeyken hastalanan çift, bir süre ülkede tedavi gördükten sonra ABD’nin Los Angeles şehrindeki evlerine dönmüştü.