Tom Holland: Annem tuvalet molaları için Marvel'ı azarladı

Marvel Sinematik Evreni'nin Örümcek Adam'ı Tom Holland, sette yaşadığı zorluklar ve bu yüzden annesinin yapımcıları azarlaması hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Haberler 03.01.2022 - 10:55

Tom Holland: Annem tuvalet molaları için Marvel'ı azarladı - 1

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider Man: No Way Home) başrol oyuncusu Tom Holland, aktör ve sunucu Jeremy Lynch'in programında sette yaşadığı zorlukları anlattı. Lynch, Holland'a çekimler sırasında kostümden dolayı tuvalet molası problemi yaşayıp yaşamadığını sordu.

Tom Holland: Annem tuvalet molaları için Marvel'ı azarladı - 2

Independent Türkçe'nin haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu, "Bu her zaman oluyordu. Hatta çekimleri sırasında yeterli tuvalet molası verdiğimden emin olmak için annem yapımcıları aradı" dedi.

Tom Holland: Annem tuvalet molaları için Marvel'ı azarladı - 3

Holland "Kostümü giyerken tuvalete gitme dürtüsü her zaman olur. İlk filmde Washington Anıtı'nda çektiğimiz sahneyi ve haftalarca bir aşağı bir yukarı tırmanmak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Ve esasen 11 saat kadar tuvalete gitmemiştim ve çaresizdim" diye konuştu.

Tom Holland: Annem tuvalet molaları için Marvel'ı azarladı - 4

İngiliz oyuncu "Annemi arayıp, 'Gerçekten zor bir gün geçirdim, tuvalete gitmem lazım. 11 saattir tuvalete gitmiyorum' dediğimi hatırlıyorum. İki üç saat sonra yapımcılar beni kenara çekip, 'Böbreklerin nasıl? Annen bizi aradı ve sana yeteri kadar tuvalet molası vermemizi söyledi' dedi. Utandığımı hatırlıyorum ama çok minnettardım da çünkü gerçekten tuvalete gitmem gerekiyordu ve çekimleri bozmaktan kormuştum" dedi.

Tom Holland: Annem tuvalet molaları için Marvel'ı azarladı - 5

Holland ilk filminde bu tür konularda çekingen davransa da daha sonra rahatladığını ve alıştığını söyledi.

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