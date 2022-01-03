Tom Holland: Annem tuvalet molaları için Marvel'ı azarladı

İngiliz oyuncu "Annemi arayıp, 'Gerçekten zor bir gün geçirdim, tuvalete gitmem lazım. 11 saattir tuvalete gitmiyorum' dediğimi hatırlıyorum. İki üç saat sonra yapımcılar beni kenara çekip, 'Böbreklerin nasıl? Annen bizi aradı ve sana yeteri kadar tuvalet molası vermemizi söyledi' dedi. Utandığımı hatırlıyorum ama çok minnettardım da çünkü gerçekten tuvalete gitmem gerekiyordu ve çekimleri bozmaktan kormuştum" dedi.



