Tom Holland: Annem tuvalet molaları için Marvel'ı azarladı

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider Man: No Way Home) başrol oyuncusu Tom Holland, aktör ve sunucu Jeremy Lynch'in programında sette yaşadığı zorlukları anlattı. Lynch, Holland'a çekimler sırasında kostümden dolayı tuvalet molası problemi yaşayıp yaşamadığını sordu.