Tom Holland: Erkeklerin kadınlardan uzun olması gerektiği varsayımı aptalca

Haberler 12.12.2021 - 16:18
Ünlü şarkıcı Zendaya ve ünlü oyuncu Tom Holland, aralarındaki boy farkıyla ilgili tartışmalara değinerek erkeklerin boyunun partnerlerinden daha uzun olması gerektiğinin "aptalca bir varsayım" olduğunu söyledi.
Independent'in haberine göre, Holland'ın süper kahramanı oynadığı ve Zendaya'nın onun sevgilisi Mary Jane'i (MJ) canlandırdığı Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider-Man: No Way Home) vizyona girmesinden önce SiriusXM’e verdiği röportajda çift, aralarındaki boy farkının kendilerini asla etkilemediğini söyledi.
"APTALCA BİR VARSAYIM"
"Benden o kadar da uzun değil, hadi bunu tartışalım" diyen Holland, boylarının ilişkilerini etkileyeceğinin "aptalca bir varsayım" olduğunu ekledi.
25 yaşındaki Zendaya 1,78 metre iken 25 yaşındaki Holland 1,72 metre boyunda.
"ANNEM DE BABAMDAN UZUN"
Zendaya, "Bu da normal" dedi ve şunları söyledi:
"Annem babamdan daha uzun. Dürüst olmak gerekirse bunu bir sorun olarak hiç düşünmedim çünkü ebeveynlerim her zaman böyleydi, bu yüzden başkalarının umursadığını bilmiyordum. Böyle bir düşünceye sahip değildim."
The Graham Norton Show programına konuk olan çiftin filmin çekimleri sırasında boy farkının akrobatik sahneleri daha zor hale getirdiği konusunda espri yapmasının ardından hayranlar sosyal medyada çiftin boy farkını tartışıyor.
Sahneyi sunucuya anlatan Zendaya, Holland'ın Örümcek Adam olmasına rağmen boylarından dolayı kendisinin ondan önce yere indiğini söyledi.
Zendaya "Örümcek Adam'ın bizi bir köprünün tepesinde salladığı ve beni oraya bıraktığı özel bir akrobatik sahne var" dedi ve ekledi:
"MJ'i nazikçe köprüye bırakması ve ondan uzaklaşması gerekiyor. [Ama] boy farkımız yüzünden... Ondan önce yere iniyordum, ayaklarım açıkça ondan önce yere basıyordu."
Holland şöyle ekledi:
"Ve süper kahraman benim. Havalı görünmem gerekiyor."
"MAHREMİYETİMİZİN ÇALINDIĞINI HİSSETTİK"
Hem ekranda hem film dışında çift olan ikilinin ilişkisi, temmuzda paparazilerin Zendaya’nın Los Angeles'taki evinin önünde çiftin öpüşmesini yakaladığında kamuoyu tarafından bilinir hale gelmişti.
GQ'nun geçen ay yayımlanan Yılın Erkekleri sayısı için verdiği röportajda Holland, çiftin mahremiyetlerinin "çalındığını" hissettiğini söylemişti.
Holland şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şöhretimizin dezavantajlarından biri, mahremiyetin artık gerçekten bizim kontrolümüzde olmaması ve birbirini çok seven iki kişi arasında olduğunu düşündüğünüz bir anın artık tüm dünyayla paylaşılan bir an olması.
Bir nevi mahremiyetimizin çalındığını hissettik. Bunun, buna hazır olmamakla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Sadece istemediğimiz bir şey."