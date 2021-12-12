Tom Holland: Erkeklerin kadınlardan uzun olması gerektiği varsayımı aptalca

Ünlü şarkıcı Zendaya ve ünlü oyuncu Tom Holland, aralarındaki boy farkıyla ilgili tartışmalara değinerek erkeklerin boyunun partnerlerinden daha uzun olması gerektiğinin "aptalca bir varsayım" olduğunu söyledi.

Independent'in haberine göre, Holland'ın süper kahramanı oynadığı ve Zendaya'nın onun sevgilisi Mary Jane'i (MJ) canlandırdığı Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider-Man: No Way Home) vizyona girmesinden önce SiriusXM’e verdiği röportajda çift, aralarındaki boy farkının kendilerini asla etkilemediğini söyledi.