Tom Holland ile Zendaya ilişkisi aralarında boy farkı olan ünlü çiftleri gündeme getirdi

Tom Holland - Zendaya

Ünlü şarkıcı Zendaya (1,78) ve ünlü oyuncu Tom Holland (1,72) aralarındaki boy farkıyla ilgili tartışmalara değinerek erkeklerin boyunun partnerlerinden daha uzun olması gerektiğinin aptalca bir varsayım olduğunu söyledi. "Sevgilim benden o kadar da uzun değil, hadi bunu tartışalım" diyen Holland, boylarının ilişkilerini etkileyeceğinin "aptalca bir varsayım" olduğunu ekledi. Hollywood yıldızının sözleri aralarındaki boy farkı ile bir dönem çok konuşulan isimleri gündeme getirdi...