Tom Holland: Zendaya şöhretle başa çıkmama yardım ediyor

Hayranları çifti Tomdaya ismini verse de Marvel bu durumda o kadar da mutlu değil. Marvel'ın, ikilinin birlikteliğinden endişe duyduğu ve çifti yakından takip ettiği biliniyor. Marvel, ilişkilerin genellikle inişli çıkışlı olması nedeniyle ikilinin setteki uyumunun bozulmasından kaygılanıyor.