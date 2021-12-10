Tom Holland: Zendaya şöhretle başa çıkmama yardım ediyor

Tom Holland şöhretle başa çıkmasına sevgilisi Zendaya'nın yardım ettiğini söyledi. Hollywood yıldızı "Ağlayacak bir omzun olması büyük lütuf" dedi.

Haberler 10.12.2021 - 14:16

Tom Holland: Zendaya şöhretle başa çıkmama yardım ediyor - 1

Örümcek Adam (Spider-Man) serisinin yıldızları Tom Holland ve Zendaya arasında gerçek olan set aşkı Marvel'in rahatsızlığına rağmen devam ediyor.

Tom Holland: Zendaya şöhretle başa çıkmama yardım ediyor - 2

Mutlu birliktelikleri süren çift, geçtiğimiz gün Londra'da düzenlenen Spider Man: No Way Home'un (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) galasına katıldı.

Tom Holland: Zendaya şöhretle başa çıkmama yardım ediyor - 3

Marvel sinematik evrenindeki Spider Man (Örümcek Adam) rolüyle ünlenen Holland, şöhretle başa çıkmasına sevgilisi Zendaya'nın yardım ettiğini açıkladı.

Tom Holland: Zendaya şöhretle başa çıkmama yardım ediyor - 4

Tom Holland, daha sonra "Ağlayacak bir omzun olması büyük lütuf" ifadelerini kullandı.

Tom Holland: Zendaya şöhretle başa çıkmama yardım ediyor - 5

Hayranları çifti Tomdaya ismini verse de Marvel bu durumda o kadar da mutlu değil. Marvel'ın, ikilinin birlikteliğinden endişe duyduğu ve çifti yakından takip ettiği biliniyor. Marvel, ilişkilerin genellikle inişli çıkışlı olması nedeniyle ikilinin setteki uyumunun bozulmasından kaygılanıyor.

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