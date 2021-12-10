Tom Holland: Zendaya şöhretle başa çıkmama yardım ediyor

Haberler 10.12.2021 - 14:16
Örümcek Adam (Spider-Man) serisinin yıldızları Tom Holland ve Zendaya arasında gerçek olan set aşkı Marvel'in rahatsızlığına rağmen devam ediyor.
Mutlu birliktelikleri süren çift, geçtiğimiz gün Londra'da düzenlenen Spider Man: No Way Home'un (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) galasına katıldı.
Marvel sinematik evrenindeki Spider Man (Örümcek Adam) rolüyle ünlenen Holland, şöhretle başa çıkmasına sevgilisi Zendaya'nın yardım ettiğini açıkladı.
Tom Holland, daha sonra "Ağlayacak bir omzun olması büyük lütuf" ifadelerini kullandı.
Hayranları çifti Tomdaya ismini verse de Marvel bu durumda o kadar da mutlu değil. Marvel'ın, ikilinin birlikteliğinden endişe duyduğu ve çifti yakından takip ettiği biliniyor. Marvel, ilişkilerin genellikle inişli çıkışlı olması nedeniyle ikilinin setteki uyumunun bozulmasından kaygılanıyor.