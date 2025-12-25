Tomarza'da Türk kültürünün izleri incelendi. Mezar taşları, kültürel ve inançsal sürekliliğin en önemli göstergesi

Araştırmacı isim incelemeleri sonucunda coğrafi şartlar ve inançların Türklerin yaşam şekillerinde belirleyici olduğunu, bu unsurların da Türklerin kültürlerinin biçimlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Türk mezar kültüründeki örneklerin milattan önceki dönemde Orta Asya bozkırlarında şekillenen kurgan geleneğine dayandığını belirten Önder, Altay Dağları'nda ele geçirilen Pazarık halısının da bu dönemin sanat ve inanç dünyasına yansıtılmış önemli bir buluntu olduğunu vurguladı.

Türk topluluğunun kozmolojisinden bahseden Önder, tekrar eden geometrik yapıların, evrenin kozmik düzenini ve sonsuzluğu simgeleyen hayvan figürlerinin ruhun yolculuğunu, koruyucu güçler ve öte alemle ilişkilendirdiğini anlattı.