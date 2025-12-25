Tomarza'da Türk kültürünün izleri incelendi. Mezar taşları, kültürel ve inançsal sürekliliğin en önemli göstergesi
25.12.2025 23:22
İHA
Kayseri'de Türk dönemi mezar taşlarının, Türk kültürünü ve Orta Asya'dan Anadolu'ya bin yıllık miras taşıdığı ortaya konuldu. Uzmanlar bulguları belgeledi.
Oğuz boylarından biri olan Avşar boyunun çoğunlukla yerleştiği Tomarza'da mezar taşlarında yer alan kitabeler, motifler ve semboller; Orta Asya'nın Türk inancı ve estetik anlayışının Anadolu'daki yansımasını gözler önüne serdi. Araştırmacı Abdulbaki Önder, mezar taşlarının sadece tarihi değil, sosyolojik ve sanatsal çerçeveden de ciddi önem taşıdığını anlattı.
"MEZAR TAŞLARI SÜREKLİLİĞİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ"
Türk-İslam döneminin mezar taşlarının, kültürel ve inançsal sürekliliğin en önemli göstergeleri arasında yer aldığını söyleyen Önder, bu taşlardaki fincan, çarkıfelek, ibrik, hayat ağacı gibi motiflerin de sadece estetik bir süsleme dışında kimlik ve inanç sembollerini de temsil ettiğini belirtti. Aynı zamanda Önder, söz konusu motiflerin Türk tarihinde farklı dinlerin benimsenmesine rağmen kadim mezar kültürlerini koruduğunu ve yaşatmayı sürdürdüklerini de ifade etti.
"PAZARIK HALISI ÖNEMLİ BİR BULUNTU"
Araştırmacı isim incelemeleri sonucunda coğrafi şartlar ve inançların Türklerin yaşam şekillerinde belirleyici olduğunu, bu unsurların da Türklerin kültürlerinin biçimlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Türk mezar kültüründeki örneklerin milattan önceki dönemde Orta Asya bozkırlarında şekillenen kurgan geleneğine dayandığını belirten Önder, Altay Dağları'nda ele geçirilen Pazarık halısının da bu dönemin sanat ve inanç dünyasına yansıtılmış önemli bir buluntu olduğunu vurguladı.
Türk topluluğunun kozmolojisinden bahseden Önder, tekrar eden geometrik yapıların, evrenin kozmik düzenini ve sonsuzluğu simgeleyen hayvan figürlerinin ruhun yolculuğunu, koruyucu güçler ve öte alemle ilişkilendirdiğini anlattı.
54 MAHALLENİN 36'SINDA RASTLADIK
Araştırma kapsamında ilçede bulunan 54 mahalle mezarlıklarını gezdiklerini ve 36 mahallede bu izlere rastladıklarını kaydeden Abdulbaki Önder; "Tomarza'da 54 mahalle var. Araştırma için 54 mahalleyi gezdik, 36 mahallede Türk kültürünü yansıtan mezar taşlarını tespit ettik. Bu mahallelerde bulduğumuz figürler; geometrik, bitkisel süslemeler var. Bu figürleri Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanmış nitelikli figürler olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.