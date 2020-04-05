Tom Holland'ın meydan okumasına Ryan Reynolds'tan yanıt

ntv.com.tr 05.04.2020 - 12:37
Ünlü oyuncu Tom Holland, karantina günlerinde evde spor yapma alışkanlığını değiştirmedi. Spider-Man oyuncusu, “amuda kalkarken tişört giyme meydan okuması”nı sosyal medya takipçileriyle paylaştı.
23 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla, daha önce Avengers: Endgame'de gösterdiği güç ve fiziksel becerinin bozulmadan kaldığını kanıtladı.
Performansını tamamlayan Holland, yakın arkadaşları olan ünlü oyuncular Jake Gyllenhaal, Harrison Osterfield ve Ryan Reynolds’a meydan okudu.
Gyllenhaal ve Osterfield, Holland’ın meydan okumasına başarıyla karşılık verdi. Ancak Ryan Reynolds, bu meydan okumadan fazla memnun olmamış gibi göründü.
43 yaşındaki oyuncu, Holland’ın performansını izler gibi göründüğü videoda, kaygılı bakışlarıyla dikkat çekerken, aynı performansı gösteremeyeceğine işaret edercesine “Hayır” diyerek videosunu tamamladı.