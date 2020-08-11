Toni Garrn'dan Lübnan için yardım çağrısı

Alman model Toni Garrn, zor günler geçiren Lübnan halkı için destek çağrısında bulundu.

11.08.2020 - 13:34

Toni Garrn'dan Lübnan için yardım çağrısı - 1
Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Alman model Toni Garrn, Beyrut'ta salı günü meydana gelen ölümcül patlamanın ardından Lübnan halkı için destek çağrısında bulundu.
Toni Garrn'dan Lübnan için yardım çağrısı - 2
Ülkeye ziyaretinde çekilen fotoğrafları paylaşan Garrn, “Bir süre önce Beyrut’a gitmiştim. Çok güzel dostluklar kurdum. Şimdi oradaki insanların yardıma ihtiyacı var” dedi.
Toni Garrn'dan Lübnan için yardım çağrısı - 3

Sosyal medya hesabından bir yardım kampanyasının afişini paylaşan 28 yaşındaki model, “Herkese yürekten teşekkür ediyorum” notunu düştü.
Toni Garrn'dan Lübnan için yardım çağrısı - 4
Toni Garrn'ın Beyrüt ziyaretinden fotoğraflar...
Toni Garrn'dan Lübnan için yardım çağrısı - 5
Toni Garrn'dan Lübnan için yardım çağrısı - 6
Toni Garrn'dan Lübnan için yardım çağrısı - 7

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