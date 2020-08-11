Toni Garrn'dan Lübnan için yardım çağrısı

Alman model Toni Garrn, zor günler geçiren Lübnan halkı için destek çağrısında bulundu. Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Alman model Toni Garrn, Beyrut'ta salı günü meydana gelen ölümcül patlamanın ardından Lübnan halkı için destek çağrısında bulundu. Ülkeye ziyaretinde çekilen fotoğrafları paylaşan Garrn, “Bir süre önce Beyrut’a gitmiştim. Çok güzel dostluklar kurdum. Şimdi oradaki insanların yardıma ihtiyacı var” dedi. Sosyal medya hesabından bir yardım kampanyasının afişini paylaşan 28 yaşındaki model, “Herkese yürekten teşekkür ediyorum” notunu düştü. Toni Garrn'ın Beyrüt ziyaretinden fotoğraflar...