Tony Blair yeni imajıyla gündemde

İngiltere'de 1997-2007 arasında başbakanlık yapan Tony Blair imajını değiştirdi. Katıldığı programda ekonomi ve İskoçya hakkında konuşan Blair uzattığı saçlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Blair Geleceği Dönüş filmindeki Doktor Emmett Brown karakterine benzetildi.
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29.04.2021 - 08:44
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair (67), ITV televizyonunda sunucu Paul Brand’a verdiği mülakatta ensesine kadar uzattığı saçlarla izleyicileri şaşırttı. Programın yayımlanmasıyla Blair sosyal medyada alay konusu oldu. Kimisi eski başbakanı Geleceğe Dönüş filmindeki Doc karakterine kimisi de Hayalet Avcıları filmindeki Vigo karakterine benzetti.
Bir kullanıcı da “Tony Blair 2021” diyerek eski başbakanın şimdiki fotoğrafını, yanına da “Tony Blair 2031” diyerek Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterinin fotoğrafını koydu. Çoğu kullanıcı da Blair’in yeni imajıyla ilgili olarak çeşitli filmlerdeki korkunç karakterlere atıf yaptı. Blair’in uzun saçları Twitter’da da kısa sürede en çok bahsedilen konular arasına girdi ama sosyal medya kullanıcıları yadırgasa da Blair'in eski fotoğrafları onun gençliğinde uzun saçlı olduğunu gösteriyor. İşte Blair için sosyal medyada yapılan bensetmelerden bazıları...
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