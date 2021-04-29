Tony Blair yeni imajıyla gündemde

Bir kullanıcı da “Tony Blair 2021” diyerek eski başbakanın şimdiki fotoğrafını, yanına da “Tony Blair 2031” diyerek Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterinin fotoğrafını koydu. Çoğu kullanıcı da Blair’in yeni imajıyla ilgili olarak çeşitli filmlerdeki korkunç karakterlere atıf yaptı. Blair’in uzun saçları Twitter’da da kısa sürede en çok bahsedilen konular arasına girdi ama sosyal medya kullanıcıları yadırgasa da Blair'in eski fotoğrafları onun gençliğinde uzun saçlı olduğunu gösteriyor. İşte Blair için sosyal medyada yapılan bensetmelerden bazıları...