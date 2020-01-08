Top modeller zayıfladı ABD'li kadınlar kilo aldı (Bilimsel araştırma)

Victoria’s Secret modellerini inceleyen bilim insanları, sıfır beden modellerin ideal güzellik anlayışında acımasızlığa yol açtığını belirledi. Araştırmada, modeller zayıflarken kadınların da kilo aldığı tespit edildi.

Yılbaşı şovlarıyla ve iç çamaşırı ürünleriyle ünlü ABD’li moda devi Victoria’s Secret (VS) markasının modelleri bilimsel bir araştırmaya konu oldu.

Sıfır beden mankenlerin yıllar içindeki değişimini inceleyen ABD’de Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, markanın reklam ve şovlarıyla dünya genelinde ideal güzellik anlayışında acımasızlığa yol açtığını tespit etti.





1995’den 2018’e kadar marka için çalışan mankenlerin vücut ölçüleri incelendiği araştırmada, 23 yıl boyunca seçilen mankenlerin bir önceki seneye göre daha da zayıf olduğu tespit edildi.





Yine araştırmada “VS melekleri” olarak da adlandırılan mankenler zayıfladıkça ABD’de halkının vücut ölçülerinin büyüdüğü de belirlendi.





Victoria’s Secret mankenlerin göğüs ve kalça ölçüleri her yıl daha küçülürken, özellikle daha genç mankenlerin tercih edildiği belirtildi.





Markanın şovlara çıkacak modellerini daha zayıf olanlardan seçtiğine dikkat çeken bilim insanları, bu süreçte ABD’deki kadınların bellerinin kalınlaştığını kaydetti.



