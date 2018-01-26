Toplu taşımaya binen ünlüler
ntv.com.tr
Gösteri dünyasının ünlü isimleri de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. Son olarak The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Mayim Bialik metroda görüntülendi. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen yerli ve yabancı ünlü isimlerden bazıları...
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1The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Mayim Bialik, New York metrosunda dikkatli bir yolcu tarafından fark edildi.
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2Game of Thrones’un yıldızı Peter Dinklage, scooterıyla metroda.
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Jessica Alba
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Keanu Reeves
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Anne Hathaway
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Olivia Wilde
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Hugh Jackman
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Emma Watson
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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in geçtiğimiz gün metroda paylaştığı fotoğrafın yankıları sürüyor. "Turist olarak Londra'yı geziyorum" diyerek metro yolculuğundan fotoğrafını paylaşan Türk yıldız, ülkede yeni bir akım başlattı.
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10Premier League ekiplerinden Southampton'da forma giyen Oriol Romeu Vidal da önceki gün Mesut Özil gibi aynı pozu verip Twitter paylaşımına "Mesut'un yaptığını yapıyorum" notunu yazdı. Bu akım sayesinde şimdilerde birçok İngiliz, metroda çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaşıp fotoğraflarına Özil'i etiketlemeye başladı.
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Drew Barrymore
Oyunculuğa E.T'deki Gertie rolü ile başlayan Charlie'nin Melekleri'ndeki Dylan Sanders karakteriyle kariyerinde zirve yapan Hollywood'un en ünlü yıldızlarından Drew Barrymore, toplu taşıla kullanan ünlü isimler arasında da adeta zirveye oturdu. Drew Barrymore, sadece toplu taşıma kullanmakla kalmadı aynı zamanda metroda metal bir panonun yansımasına bakarak makyaj yaptı. Aynasız makyaj yapan 42 yaşındaki oyuncu, kadın takipçilerini adeta kalbinden vurdu.
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Ian Mckellen
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Kate Middleton
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Naomi Watts
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Michael Sheen ve Rachel McAdams
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Madonna
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Tom Hanks
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Christopher Eccleston
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Maggie Gyllenhaal
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Bradley Cooper
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Lindsay Lohan
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Jake Gyllenhaal
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Tom Cruise
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Kevin Bacon
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Sarah Jessica Parker
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Chris Martin ve Jay Z
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Harry Styles
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Bradley Cooper
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Richard Madden
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Paul McCartney
İngiliz müzik grubu The Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney, geçtiğimiz günlerde Londra’da toplu taşıma kullanırken görüntülendi. Bir Twitter kullancısının Londra metrosunda fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştığı 75 yaşındaki yıldız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Forbes dergisine göre yıllık kazancı 54 milyon dolar (yaklaşık 196 milyon TL) olan müzisyen, yolculuğu boyunca cam kenarında oturduğu kotukta dergi okudu. Görüntü, binlerce beğeni ve retweet aldı.
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Meryl Streep
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Christina Ricci
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Beyonce
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Ajda Pekkan
Ajda Pekkan, hayatta en çok merak ettiği şeyi açıkladı. HT Magazin'de yer alan habere göre, ‘Pazar Sürprizi’ne konuşan Süperstar, “Bir gün kendimi kamufle edip, elime de bir dergi alıp metroya binmek, insanları gözlemlemek istiyorum” dedi.
İşte toplu taşıma kullanan isimler:
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Eren Vurdem
Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'de Karabatak lakabıyla Ateş karakterine hayat veren Eren Vurdem, dizinin Keşanlı'sı Görkem Sevindik ile metroya bindi. Vurdem, dünyaca ünlü 53 yaşındaki Kanadalı oyuncu Keanu Reeves'ın da metroya binmesine gönderme yaparak, "Keanu Reeves’e bakarken" notu ile Instagram hesabından yayınladı.
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Simge Sağın
Miş Miş şarkısıyla çıkış yakalayan ve Instagram hesabında 500 bine yakın takipçisi bulunan Simge Sağın, "Trafik çok" notuyla metroya bindiği fotoğrafını yayınladı.
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37Miş Miş şarkısıyla çıkış yakalayan ve Instagram hesabında 500 bine yakın takipçisi bulunan Simge Sağın, "Trafik çok" notuyla metroya bindiği fotoğrafını yayınladı.
Öte yandan 35 yaşındaki Sağın daha sonra Gayrettepe metrosu etiketiyle story paylaşımı da yaptı. Sağın'ın Miş Miş şarkısı Youtube'da 165 milyon, Yankı şarkısı 90 milyon, Prens&Prenses parçası ise şu ana kadar 36 milyon tık aldı.
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Didem Soydan
Didem Soydan, Instagram hesabından Selin Türkmen ile birlikte metroda selfie çekerken fotoğrafını paylaştı.
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Mert Fırat
Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat, Kadıköy metrosunda seyahat etti. 36 yaşındaki ünlü oyuncu metronun içinde yaptığı selfie'yi "Metroculuk. Kadıköy-Ataşehir" notuyla Instagram sayfasına yükledi.
'BEN HEP BURALARDAYDIM'
Fırat metro kullanmasıyla ilgili haber ve yorumlar üzerine Twitter üzerinden açıklama yaptı:
"Vah vah bunu “haber” sananlara..
Bir de altina şov yapıyor diye yazanlar
“ Ün ” zokasını yutmadım çok şükür,
Hiç ara vermedim ne metroya ne vapura vermeyeceğim de.
Ben hep buralardaydım da siz yeni farkettiniz demeli herhalde"
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Asena Tuğal
Oyuncu meslektaşı Şahin Irmak'la nişanlı olan ve Diriliş Ertuğrul, Filinta, Seksenler gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol alan Asena Tuğal önceki gün otobüse binerken görüntülendi.
Yanında anne ve babasının da olduğu görülen Tuğal, Levent'ten Mecidiyeköy'e giden halk otobüsüne bindi. Kalabalık otobüste ayakta yolculuk eden Tuğal, muhabirlere el salladı.
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4133 yaşındaki oyuncu daha önce ise bisikletinin üzerinde köpeğini sırt çantasında taşırken görüntülenmişti.
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Şenay Akay
Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyuran daha sonra mankenlik ve oyunculuk yapmaya devam eden Şenay Akay, Instagram hesabında "Metro" notuyla toplu taşımada seyahat ederken fotoğrafını yükledi.
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Katie Holmes
Dünyaca ünlü oyuncu Katie Holmes New York metrosunda objektiflere takıldı.
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Tuncel Kurtiz
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Rihanna
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Arda Turan
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Menderes Samancılar
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Doğukan Manço
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Ediz Hun
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Yavuz Seçkin
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Ali Poyrazoğlu
Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu önceki gün Nişantaşı’nda yürüyüş yaptı. Gözlüğünü takmaya çalışırken cebindeki İstanbulkart’ı düşüren tiyatrocu, fotoğrafını çeken muhabirlere “Şimdi bunu gördünüz, İstanbulkart haber olur” dedi. İstanbulkart, toplu taşımada kullanılıyor.
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Şener Şen
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Osman Cavcı
Bir dönemin aranan oyuncularından Osman Cavcı, Nişantaşı'nda dolmuşa binerken görüntülendi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu Cavcı, "İzmir'de tiyatro yapıyorum. İyi bir projede yer almak istiyorum ama gelen herhangi bir teklif yok" dedikten sonra dolmuşa bindi. Bir dönemin aranan oyuncularından Cavcı, daha önce birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.
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Tolga Karaçelik
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Meryem Uzerli
Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı 'Cingöz Recai' filminin çekimlerini tamamlayan Meryem Uzerli Almanya'ya gitti. Uzerli, arkadaş grubuyla bindiği metrodan paylaşım yaptı.
Ancak 34 yaşındaki oyuncu yaptığı paylaşıma toplu taşımaya çekim için mi yoksa seyahat için mi bindiğini yazmadı.
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Lily Allen