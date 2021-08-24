Toskanalı Dük'ü suçlayan Sting'e tepki: Reklam ve pazarlama yapıyor

İngiliz şarkıcı Sting, eşi Trudie Styler'la birlikte 1997'de İtalya'nın Toskana bölgesinde bir üzüm bağı satın almaları için kandırıldıklarını iddia etti. Söz konusu bağın sahibi Dük'ün oğlu Simone San Clemente Jr, vefat eden babasına haksızlık yapıldığını, Sting'in reklam ve pazarlama için yalan söylediğini savundu.

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24.08.2021 - 16:35

Sting, Dük Simone Vincenzo Velluti Zati di San Clemente'nin 1997'de, 17. yüzyıldan kalma Villa Il Palagio mülkünü alması için kendini kandırdığını iddia etti. 69 yaşındaki şarkıcı, Clemente'nin kendilerine bağdaki üzümlerden üretildiğini söylediği şaraptan tattırdıktan sonra mülkü satın almaya karar verdiği ancak gerçeği kısa süre sonra fark ettiklerini itiraf etti.

Bağı satın almalarına neden olan şarabın başka bir bölgedeki üzümlerden yapıldığını keşfettiklerini belirtten Sting, Dük'ün kendisine tattırdığı Barolo şarabını Chianti şarabı diye pazarladığını öne sürdü.





Independent Türkçe'nin haberine göre Sting "Dük mülkte üretilen şarabı tatmak isteyip istemediğimi sordu ve ben de evet dedim. Mükemmel bir şaraptı ve bu beni bağı satın almaya ikna etmişti. Fakat misafirlerimize malikaneden gelen şarabı ikram ettiğimizde birinin kadehini çiçek tarhına boşalttığını gördüm. O zaman intikam almaya ve Palagio'daki bağlardan mükemmel şarap üretmenin mümkün olduğunu göstermeye karar verdik. Tüm Toskana maceramız gerçekten bize ait olanı geri almanın bir yoluydu" dedi.

Çift daha sonra yılda yaklaşık 150 bin şişe şarap üreten mülkte bir şarap evi ve pizza restoranı açtı. Ancak merhum dükün ailesinin Sting'in iddialarına epey öfkelendir. Dük'ün oğlu Simone San Clemente Jr., İtalyan gazetesi Corriere della Sera'da iddiaları çürütmek üzere bir yazı kaleme aldı. San Clemente Jr., Sting'i asılsız ve zehirli iftiralar atmakla suçladı. Dük'ün oğlu, Sting'in şüphelerini 2012'de hayatını kaybeden babasına sormak için epey geniş bir zamanı olduğunu ancak müzisyenin bunu tercih etmediğini belirtti.





San Clemente Jr. yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı: Nihayetinde Sting'in Corriere'ye verdiği röportaj tatsız bir pazarlama stratejisinden başka bir şey kullanmadan dünyanın en iyi şarap ve pizzasının reklamını yapmakla ilgili.

Dük'ün arkadaşlarından Edgar Morin de Sting'i şu ifadelerle eleştirdi: İlk başta şaraba dair hiçbir şey bilmeyen Sting yanıldı ya da bu hikayeyi yakın zamanda uydurdu. Ailenin yakın dostlarından bir diğeri de şunları söyledi: Bir çocuk bile Barolo'yla Sangiovese arasındaki farkı anlayabilir. Ve hiçbir Toskanalı, en azından Simone, böyle ucuz ve saçma bir numaraya kalkışmaya cesaret edemez.