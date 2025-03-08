Tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe namazı kılınış, rekat ve farz bilgisi
Tövbe namazı iki rekâtlık bir nafile namazdır. Pişmanlık hisseden ve Allah’tan af dilemek isteyen bir mümin, öncelikle abdest alarak namaza hazırlanır. Tövbe edecek kimsenin iki rek'at namaz kılması, akabinde Allah’a hamd, Resûlüne (s.a.s.) salât ve selâm getirdikten sonra tövbe ve istiğfar etmesi ve salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır.
TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?
Tövbe namazı kılarken, birinci rekâtta iftitah tekbiri alındıktan sonra Sübhaneke duası okunur, ardından Fatiha Suresi ve kısa bir sûre (mesela Kâfirûn veya İhlâs) okunur. Sonra rükû yapılır ve secdeler tamamlanır. İkinci rekâta kalkıldığında yine Fatiha ve bir sûre okunur, rükû ve secdeler yapılır. Son oturuşa geçildiğinde Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. En son sağa ve sola selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra tövbe ve istiğfar duaları gönülden yapılır. Bu şekilde kılınan tövbe namazı, işlenen günahtan dolayı Allah’a yönelmenin en güzel göstergelerinden biri kabul edilir. Pişmanlık duyan kalbin samimiyeti ve namazdaki huşû, tövbenin makbul olmasına vesile olur.
TÖVBE NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Tövbe namazının özel bir vakti olmadığı için, ihtiyaç duyulan her an kılınması mümkündür. Hata yaptığını fark eden ve pişmanlık hisseden kişi, vakit kaybetmeden bu namazı kılabilir. Fakat diğer nafile namazlar gibi, tövbe namazının da kerahat vakitleri dışında kılınması tavsiye edilir. Güneş doğarken, tam tepede iken ya da batarken nafile namaz kılmak mekruh sayılır. Bu yüzden tövbe namazını bu vakitlere denk getirmemek doğru olur. Eğer pişmanlık çok yoğun hissediliyorsa ve vakit kerahate denk geliyorsa, bazı âlimlere göre tövbe namazı sebebi nedeniyle yine de kılınabilir. Çünkü tövbe, hemen yapılması gereken bir ibadettir. Yine de en güzel yaklaşım, kerahat süresi biter bitmez abdest alıp tövbe namazını kılmak ve ardından Yüce Allah’a içten dualar ederek af talebinde bulunmaktır. Böylece, vicdanı rahatsız eden günahlardan arınmak ve manevi ferahlığa kavuşmak mümkün olur.
TÖVBE NAMAZI KAÇ REKÂT KILINIR?
Tövbe namazı genellikle iki rekât şeklinde kılınır. Peygamber Efendimiz’in de bu uygulamayı teşvik ettiği kaynaklarda geçer. İki rekât kılındıktan sonra selam verilir ve samimi bir tövbe duası yapılır. Nafile bir ibadet olduğu için dileyen kimse, iki rekâttan sonra tekrar iki rekât daha kılabilir. Bunun bir sınırı yoktur. İhtiyaç duydukça veya kalp huzur bulana kadar art arda ikişer rekât kılmak mümkündür. Fakat tövbe namazının asıl olan şekli iki rekâttır. İçtenlikle pişmanlık hissedilerek kılınan o iki rekât, manevi olarak büyük bir anlam taşır. Uzun bir tövbe süreci yaşamak isteyenler, aynı isteği devam ettirdikleri sürece tövbe namazını tekrarlayabilir. Ancak tek başına iki rekât kılmak da yeterli görülmüştür.