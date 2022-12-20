Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları)

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. Müzisyen Toygar Işıklı'ın kızı Havin Nazlı, 17 yaşına bastı. Ünlü isim, kızının doğum gününü sosyal medyadan kutladı. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 1

Müzisyen Toygar Işıklı ve Aylin Işıklı, kızları Havin Nazlı'nın yeni yaşını kutladı.

Kızı 17 yaşına basan Toygar Işıklı, paylaştığı bu fotoğrafa "İyi ki doğdun benim güzel kızım. Annenle sana yazdığımız ninnide ‘Bu dünya dipsiz bir kuyu’ demiştik ama sen bu dünyayı güzelleştirecek özel insanlardan birisin ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 2

"DÜNYA TATLISI, GÜZEL KALPLİ KIZIM"

Aylin Işıklı ise kızının fotoğrafını "Benim en büyük hediyem, şükürüm... Daha dün gibi 7. yaşını kutlarken şimdi 17. yaşını kutluyoruz. Yolun bahtın açık olsun dünya tatlısı, güzel kalpli kızım. Seni çooook ama çoook seviyorum" sözleriyle yayınladı.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 3

‘Alemin Kralı’dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz aylarda Dr. Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturdu.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 4

ANNE OLDU

Sessiz sedasız evlenen çiftin kızları 16 Aralık'ta dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, bebeğiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 5

"NE MÜTHİŞ SERÜVENDİ AMA"

Yağmur Ün, paylaşımına eşini etiketleyerek "Su Diana Ergezen.16 Aralık 2022. Ne müthiş serüvendi ama... Tüm süreçte yanımızda olan ben ne desem kendisini kelimelere sığdıramayacağım doktorumuz ve kıymetli dostumuza ne kadar teşekkür etsem az. Ve hayatımın aşkı. İyi ki" notunu düştü.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 6

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, 2020'de kızı Talia'yı kucağına almıştı. Ailesiyle keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Ateş'in kızı 2 yaşına bastı.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 7

Talia'ya elleriyle pasta yapan Ceyda Ateş, doğum günü partisinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 8

Ünlü isim, yayınladığı karelere "Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel geçsin. Bizim hayatımıza iyi ki geldin yer elması. Baban ve ben her daim arkanda olacağız. İyi ki doğdun Taçum. Yer elması 2 yaşında" notunu yazdı.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 9

Emine Ün'ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay 18 yaşına bastı. Emine Ün, kızının yeni yaşını Instagramhesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 10

Ünlü oyuncu, kızına; "Benim çiçeğim, hayatımın anlamı, iyikim. Varlığına şükrettiğim. Benim güzel kızım seni çok seviyorum. Kalbinden geçen en güzel dileklerinin gerçek olduğu, harika yaşların olsun. Hep sağlıkla hep neşeli bir ömür diliyorum. İyi ki doğdun" diye seslendi.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 11

Emre Kınay ise "Benim küçük kızım büyüdü bugün 18 yaşında... Nefes alma sebebim. Mücadelemin kaynağı. Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep. Seni çok seviyorum aşkım kızım. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" mesajını yayınladı.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 12

Joseph Baena 

Terminatör'ün yıldızı Arnold Schwarzenegger'in 22 yaşındaki oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor. Joseph, tıpkı babası gibi geliştirdiği vücudunun fotoğrafını babasının meşhur pozunu taklit ederek sosyal medyada paylaştı.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 13

Arnold Schwarzenegger

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 14

Gisele Bündchen eşi Tom Brady, oğlu Benjamin Brady

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 15

Ve çiftin kızları Vivian Lake Brady

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 16

Adele ve oğlu Angelo Adkins

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 17

Tom Cruise-Katie Holmes, kızları Suri Cruise

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 18

Adriana Lima

Ünlü model Adriana Lima, 2009'da evlenip 7 yıl evli kaldığı basketbolcu Marko Jaric'ten olan çocukları Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric ile paylaşımda bulundu.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 19

Ben Affleck ve Jennifer Garner'in çocukları

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 20

Nurgül Yeşilçay ve Osman Nejat Özer

Nurgül Yeşilçay oğluyla fotoğrafını "Sanırsın karanlık odada, çiğ etle besledim. Korkmuyorum canım ne alakası var" notuyla paylaştı.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 21

Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 22

Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın birinci yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 23

Doğum günü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Şükran Ovalı şu mesajı yayımladı:

"Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi... Mihran'ım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana! Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi sayende yeniden keşfettim her şeyi... Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk."

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 24

"Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara!”

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 25

Doğa Rutkay

Doğa Rutkay, YouTube kanalında ikizleri Rutkay ve Piraye’yi hayata nasıl hazırladığını anlattı. Bebeklerine paylaşmayı öğrettiğini söyleyen oyuncu, “Baskı yapmıyorum, özgür bırakıyorum. Engelleri aşmayı öğretiyorum. Doğanın bütün duygularını hissedebilecekleri şekilde, köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum” dedi.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 26

Athena Gökhan-Melis Ülken çiftinin kızı Ayşe Derya

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 27

Tuba Büyüküstün'ün boşandığı meslektaşı Onur Saylak'ın kızları Maya Saylak, Toprak Saylak

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 28

Meryem Uzerli ve kızı Lara

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 29

Üçüncü bebeğini 2017'nin son günü dünyaya getiren ünlü oyuncu Jessica Alba, bebeğiyle birlikte ilk kez fotoğraf paylaştı. 


36 yaşındaki Alba, Hayes Alba Warren adını verdiği oğluyla Instagram'a yüklediği karesine, "Bu anın bitmesini istemiyorum" notunu düştü.

2008 yılında nikah masasına oturan ABD'li oyuncu Jessica Alba, yapımcı Cash Warren ile dünyaevine girmişti.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 30

Kim Kardashian ve Kanye West'in oğlu Saint

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 31

Ve kızları North West

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 32

Adriana Lima kızları Valentina Lima Jaric, Sienna Lima Jaric

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 33

Miranda Kerr-Orlando Bloom, oğulları Flynn Christopher Bloom

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 34

Violet Anne Affleck

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 35

Seraphina Rose Elizabeth Affleck

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 36

Samuel Garner Affleck

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 37

Eva Mendes eşi Ryan Gosling, kızları Esmeralda Amada Gosling

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 38

Alessandra Ambrosio eşi  Jamie Mazur, oğlu Noah Phoenix Ambrosio Mazur ve kızı Anja Louise Ambrosio Mazur

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 39

Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher kızları Wyatt Isabelle Kutcher

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 40

Oğlu Dimitri Portwood Kutcher

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 41

Blake Lively eşi Ryan Reynolds çocukları Ines Reynolds ve James Reynolds

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 42

Madonna ve çocukları

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 43

Lourdes Maria Ciccone Leon

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 44

Rocco Ritchie

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 45

Salma Hayek eşi François-Henri Pinault kızı Valentina Paloma Pinault

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 46

Arnold Schwarzenegger'in çocukları

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 47

Patrick Schwarzenegger

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 48

Katherine Schwarzenegger

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 49

Joseph Baena

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 50

Christina Schwarzenegger

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 51

Christopher Schwarzenegger

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 52

David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın dört çocuğu var.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 53

Brooklyn Beckham

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 54

Romeo James Beckham 

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 55

Cruz Beckham

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 56

Harper Seven Beckham

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 57

Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin üç öz üç evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 58

Shiloh Nouvel

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 59

Vivienne Marcheline

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 60

Knox Leon

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 61

Pax Thien

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 62

Zahara

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 63

Maddox

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 64

Vanessa Paradis-Johnny Depp, kızları Lily-Rose

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 65

Tom Hanks ve çocukları

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 66

Chet Hanks

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 67

Truman Theodore Hanks

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 68

Colin Hanks

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 69

Elizabeth Hanks

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 70

Jennifer Lopez kızı Emme Maribel Muñiz ve oğlu Maximilian David Muñiz

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 71

Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 72

Jessica Alba eşi Cash Warren, kızları Honor Marie Warren ve Haven Garner Warren

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 73

Cindy Crawford eşi Rande Gerber, kızı Kaia Gerber oğlu Presley Walker Gerber


Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 74

Acun Ilıcalı ve kızları: Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı, Melisa Ilıcalı


Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 75

Ve en büyük kızı Banu Ilıcalı

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 76

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ve oğlu Ali Ergenç

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 77

Buse Terim ve kızı Nil

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 78

Cem Yılmaz-Ahu Yağtu oğlu Kemal

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 79

Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 80

Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve oğlu Ali Demir

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 81

Sibel Can ve kızı Melis

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 82

Petek Dinçöz eşi Serkan Kodaloğlu ve oğlu Aslan

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 83

Emre Altuğ-Çağla Şikel, oğulları Uzay ve Güney

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 84

Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 85

Çiftin kızı Lisa

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 86

Nil Karaibrahimgil'in oğlu Aziz Arif

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 87

Alp Kırşan eşi Zeynep Dörtkardeşler, oğlu Efe Kırşan

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 88

Demet Şener-İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 89

Özgü Namal ve oğlu Nefes

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 90

Gülben Ergen ve oğulları: Atlas Erdoğan, Güney Erdoğan, Ares Erdoğan

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 91

Demet Akalın-Onur Kurt

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 92

Kızları Hira

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 93

Pascal Nouma kızı Marin Nouma

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 94

Bülent Serttaş (sağdan) oğlu Emir eşi Selvi Serttaş kızı Miray oğlu Bahadır.

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 95

Tamer Karadağlı-Arzu Balkan

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 96

Kızı Zeyno Karadağlı

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 97

Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 98

Işın Karaca'nın kızı Mia

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 99

Günay karacaoğlu-Şevket Çoruh ve kızı Gülenay

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 100

Kutsi ve kızı Ceylin

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 101

Nilüfer  ve kızı Ayşe Nazlı

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 102

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan çiftinin kızı Su Atacan

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 103

Şevval Sam-Metin Tekin

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 104

Oğulları Tarık Emir Tekin

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 105

Wilma Elles eşi Kerem Göğüş, ikizlerinden erkeğin adı Milat Aristo Kerem, kızın da Melodi Bita Oleka

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 106

Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 107

Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber oğlu Mehmet Burak, kızı Tuana

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 108

Mahmut Tuncer eşi Işıl Tuncer

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 109

Çiftin kızları Gizem Tuncer

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 110

Ebru Gündeş kızı Alara

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 111

Emre Kınay-Emine Ün

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 112

Kızı Duru Kınay

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 113

Hamdi Alkan-Canan Hoşgör

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 114

Kızı Zeynep Alkan

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 115

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak 

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 116

Çiftin oğlu Okan Ali

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 117

Zuhal Olcay-Zafer Olcay

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 118

Kızları Ceren Olcay

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 119

Nurgül Yeşilçay-Cem Özer oğulları Osman Nejat

Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları) - 120

Ceylan, kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan

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