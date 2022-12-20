Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 yaşında(Ünlülerin merak edilen çocukları)

Müzisyen Toygar Işıklı ve Aylin Işıklı, kızları Havin Nazlı'nın yeni yaşını kutladı.
Kızı 17 yaşına basan Toygar Işıklı, paylaştığı bu fotoğrafa "İyi ki doğdun benim güzel kızım. Annenle sana yazdığımız ninnide ‘Bu dünya dipsiz bir kuyu’ demiştik ama sen bu dünyayı güzelleştirecek özel insanlardan birisin ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyoruz" notunu düştü.
Aylin Işıklı ise kızının fotoğrafını "Benim en büyük hediyem, şükürüm... Daha dün gibi 7. yaşını kutlarken şimdi 17. yaşını kutluyoruz. Yolun bahtın açık olsun dünya tatlısı, güzel kalpli kızım. Seni çooook ama çoook seviyorum" sözleriyle yayınladı.
‘Alemin Kralı’dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz aylarda Dr. Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturdu.
Sessiz sedasız evlenen çiftin kızları 16 Aralık'ta dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, bebeğiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yağmur Ün, paylaşımına eşini etiketleyerek "Su Diana Ergezen.16 Aralık 2022. Ne müthiş serüvendi ama... Tüm süreçte yanımızda olan ben ne desem kendisini kelimelere sığdıramayacağım doktorumuz ve kıymetli dostumuza ne kadar teşekkür etsem az. Ve hayatımın aşkı. İyi ki" notunu düştü.
2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, 2020'de kızı Talia'yı kucağına almıştı. Ailesiyle keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Ateş'in kızı 2 yaşına bastı.
Talia'ya elleriyle pasta yapan Ceyda Ateş, doğum günü partisinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü isim, yayınladığı karelere "Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel geçsin. Bizim hayatımıza iyi ki geldin yer elması. Baban ve ben her daim arkanda olacağız. İyi ki doğdun Taçum. Yer elması 2 yaşında" notunu yazdı.
Emine Ün'ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay 18 yaşına bastı. Emine Ün, kızının yeni yaşını Instagramhesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
Ünlü oyuncu, kızına; "Benim çiçeğim, hayatımın anlamı, iyikim. Varlığına şükrettiğim. Benim güzel kızım seni çok seviyorum. Kalbinden geçen en güzel dileklerinin gerçek olduğu, harika yaşların olsun. Hep sağlıkla hep neşeli bir ömür diliyorum. İyi ki doğdun" diye seslendi.
Emre Kınay ise "Benim küçük kızım büyüdü bugün 18 yaşında... Nefes alma sebebim. Mücadelemin kaynağı. Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep. Seni çok seviyorum aşkım kızım. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" mesajını yayınladı.
Joseph Baena
Terminatör'ün yıldızı Arnold Schwarzenegger'in 22 yaşındaki oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor. Joseph, tıpkı babası gibi geliştirdiği vücudunun fotoğrafını babasının meşhur pozunu taklit ederek sosyal medyada paylaştı.
Arnold Schwarzenegger
Adele ve oğlu Angelo Adkins
Tom Cruise-Katie Holmes, kızları Suri Cruise
Adriana Lima
Ünlü model Adriana Lima, 2009'da evlenip 7 yıl evli kaldığı basketbolcu Marko Jaric'ten olan çocukları Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric ile paylaşımda bulundu.
Ben Affleck ve Jennifer Garner'in çocukları
Nurgül Yeşilçay ve Osman Nejat Özer
Nurgül Yeşilçay oğluyla fotoğrafını "Sanırsın karanlık odada, çiğ etle besledim. Korkmuyorum canım ne alakası var" notuyla paylaştı.
Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ
Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın birinci yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Doğum günü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Şükran Ovalı şu mesajı yayımladı:
"Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi... Mihran'ım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana! Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi sayende yeniden keşfettim her şeyi... Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk."
"Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara!”
Doğa Rutkay
Doğa Rutkay, YouTube kanalında ikizleri Rutkay ve Piraye’yi hayata nasıl hazırladığını anlattı. Bebeklerine paylaşmayı öğrettiğini söyleyen oyuncu, “Baskı yapmıyorum, özgür bırakıyorum. Engelleri aşmayı öğretiyorum. Doğanın bütün duygularını hissedebilecekleri şekilde, köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum” dedi.
Athena Gökhan-Melis Ülken çiftinin kızı Ayşe Derya
Meryem Uzerli ve kızı Lara
Üçüncü bebeğini 2017'nin son günü dünyaya getiren ünlü oyuncu Jessica Alba, bebeğiyle birlikte ilk kez fotoğraf paylaştı.
36 yaşındaki Alba, Hayes Alba Warren adını verdiği oğluyla Instagram'a yüklediği karesine, "Bu anın bitmesini istemiyorum" notunu düştü.
2008 yılında nikah masasına oturan ABD'li oyuncu Jessica Alba, yapımcı Cash Warren ile dünyaevine girmişti.
Kim Kardashian ve Kanye West'in oğlu Saint
Ve kızları North West
Adriana Lima kızları Valentina Lima Jaric, Sienna Lima Jaric
Miranda Kerr-Orlando Bloom, oğulları Flynn Christopher Bloom
Violet Anne Affleck
Seraphina Rose Elizabeth Affleck
Samuel Garner Affleck
Alessandra Ambrosio eşi Jamie Mazur, oğlu Noah Phoenix Ambrosio Mazur ve kızı Anja Louise Ambrosio Mazur
Madonna ve çocukları
Rocco Ritchie
Arnold Schwarzenegger'in çocukları
Patrick Schwarzenegger
Katherine Schwarzenegger
Joseph Baena
Christina Schwarzenegger
Christopher Schwarzenegger
David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın dört çocuğu var.
Brooklyn Beckham
Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin üç öz üç evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.
Shiloh Nouvel
Vivienne Marcheline
Knox Leon
Pax Thien
Zahara
Maddox
Vanessa Paradis-Johnny Depp, kızları Lily-Rose
Tom Hanks ve çocukları
Chet Hanks
Truman Theodore Hanks
Colin Hanks
Elizabeth Hanks
Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley
Ve en büyük kızı Banu Ilıcalı
Buse Terim ve kızı Nil
Cem Yılmaz-Ahu Yağtu oğlu Kemal
Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra
Sibel Can ve kızı Melis
Petek Dinçöz eşi Serkan Kodaloğlu ve oğlu Aslan
Emre Altuğ-Çağla Şikel, oğulları Uzay ve Güney
Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder
Çiftin kızı Lisa
Nil Karaibrahimgil'in oğlu Aziz Arif
Demet Şener-İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer
Özgü Namal ve oğlu Nefes
Demet Akalın-Onur Kurt
Kızları Hira
Bülent Serttaş (sağdan) oğlu Emir eşi Selvi Serttaş kızı Miray oğlu Bahadır.
Tamer Karadağlı-Arzu Balkan
Kızı Zeyno Karadağlı
Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin
Işın Karaca'nın kızı Mia
Günay karacaoğlu-Şevket Çoruh ve kızı Gülenay
Kutsi ve kızı Ceylin
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Oğulları Tarık Emir Tekin
Wilma Elles eşi Kerem Göğüş, ikizlerinden erkeğin adı Milat Aristo Kerem, kızın da Melodi Bita Oleka
Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin
Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber oğlu Mehmet Burak, kızı Tuana
Mahmut Tuncer eşi Işıl Tuncer
Ebru Gündeş kızı Alara
Emre Kınay-Emine Ün
Kızı Duru Kınay
Kızı Zeynep Alkan
Çiftin oğlu Okan Ali
Kızları Ceren Olcay
Ceylan, kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan