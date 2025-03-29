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Trabzon bayram namazı saat kaçta? 2025 Trabzon bayram namazı vakti: Diyanet Trabzon ilçe bayram namazı saatleri

Bayram namazı vakitleri, Diyanet tarafından il il ve ilçe ilçe yayımlandı. Ramazan ayının son bulması ile Müslümanlar Ramazan Bayramı'na erişiyor. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde cemaat bayram namazı için camilerde saf tutacak. İl ve ilçe bayram namazı vakitleri, İslam aleminin gündeminde. Trabzon'da yaşayan şehir sakinleri ''Trabzon'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?''sorusuna yanıt arıyor.

Trabzon bayram namazı saat kaçta? 2025 Trabzon bayram namazı vakti: Diyanet Trabzon ilçe bayram namazı saatleri - 1

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ilk günleri idrak edilen bayram namazı, Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise sünnettir. Camilerde cemaatle iki rekat kılınır. 2025 Ramazan Bayramı öncesinde de bayram namazı vakitleri merakla araştırılıyor. Bayram namazı, sabah namazının hemen ardından güneş doğduktan sonra idrak edilir. İşte, Trabzon bayram namazı saati...

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Trabzon bayram namazı saat kaçta? 2025 Trabzon bayram namazı vakti: Diyanet Trabzon ilçe bayram namazı saatleri - 2

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ramazan Bayramı'nın Trabzon bayram namazı, 30 Mart günü saat 06.39'da camilerde cemaat ile kılınacak. Bayram namazı sabah ezanı sonrasında eda edilir.

Trabzon bayram namazı saat kaçta? 2025 Trabzon bayram namazı vakti: Diyanet Trabzon ilçe bayram namazı saatleri - 3

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir:

1. Rekat

· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

· İkinci rekate kalkılır.

2. Rekat

· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

Trabzon bayram namazı saat kaçta? 2025 Trabzon bayram namazı vakti: Diyanet Trabzon ilçe bayram namazı saatleri - 4

TRABZON İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

AKÇAABAT 06:40

ARAKLI 06:38

ARSİN 06:38

BEŞİKDÜZÜ 06:41

ÇARŞIBAŞI 06:40

ÇAYKARA 06:37

DERNEKPAZARI 06:37

DÜZKÖY 06:40

HAYRAT 06:36

KÖPRÜBAŞI 06:37

OF 06:37

SÜRMENE 06:37

ŞALPAZARI 06:41

TONYA 06:41

VAKFIKEBİR 06:41

YOMRA 06:38

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