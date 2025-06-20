Trabzon'da 10 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Ahşap bir merdivenle ulaşılan binanın birinci katı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a yaptığı üç ayrı ziyareti ve erken Cumhuriyet döneminde Trabzon ile özdeş olmuş Trabzonlu simalar belge, fotoğraf ve video gösterimleriyle ziyaretçilere sunuluyor.

Müzede bakırcılık, çömlekçilik ve kuyumculuk gibi Trabzon etnografyasını öne çıkaran teşhirlere de yer ayrılırken, burada özellikle kentin kaybolmaya yüz tutmuş zanaatkarlıklarına vurgu yapılıyor.