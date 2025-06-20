Trabzon'da 10 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı
Trabzon'daki Koskarlı Mağarası'nda bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bulunan çakmak taşı ve obsidyen gibi ham maddelerden üretilmiş yontma taş aletler, Trabzon'un ilk meskunlarının 10 bin yıl önce yaşadığını ortaya koydu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi sınırları içerisinde Geç Osmanlı Dönemi Trabzon'un en değerli sivil mimari yapılarından olan Kostaki Konağı'nda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Trabzon Müzesi, 2018-2024 yılları arasında süren restorasyon çalışmaları ve teşhir düzenlemesinin ardından yeniden ziyaretçileriyle buluşmaya başladı.