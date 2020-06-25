Trafik kazası geçiren Alişan hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı

25.06.2020 - 07:07
İstanbul'dan İzmir'e giden Alişan'ın kullandığı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildi, ardından 30 metre sürüklendi. Kazadan, Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Alişan'ın kaza yaptığı olay yerinden fotoğraflar (Haber Detay- Tıkla oku)