Trajik ölümü ardından Rob Reiner'ın hafızalara kazınan projeleri
16.12.2025 14:11
NTV - Haber Merkezi
Ünlü oyuncu ve yönetmen Rob Reiner 78 yaşında hayata veda etti. Trajik ölümü sonrası Reiner'ın kariyeri yolculuğu merak edildi.
ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner, önceki gün Los Angeles'taki evlerinde ölü bulundu.
Polisin cinayet şüphesi üstünde durduğu haberlerinden saatler sonra Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner cinayet suçlamasıyla tutuklandı.
78 yaşındaki usta ismin trajik ölümü sonrası televizyon ve sinema dünyasına damga vuran projeleri akıllara geldi.
ALL IN THE FAMILY
1971-1979 yılları arasında ekranlara gelen "All in the Family" dizisinde Mike Stivic'e hayat veren Rob Reiner, bu rolle şöhreti yakaladı.
THIS IS THE SPINAL TAP
Rob Reiner'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan "This Is Spinal Tap", belgesel tarzında sunulan kurgusal bir eser olma özelliği taşıyor.
Britanyalı bir heavy metal grubunu konu alan filmde; Reiner, belgesel yapımcısı Marty DiBergi karakterini de oynadı.
STAND BY ME
Stephen King imzalı "Ceset" adlı kısa romandan uyarlanan Stand by Me filminde kayıp bir cesedin ardına düşen bir grup çocuğun yolculuğu anlatılıyor.
THE PRINCESS BRIDE
Robin Wright ve Cary Elwes'in başrolleri paylaştığı "The Princess Bride" filmi, William Goldman'ın aynı adlı romanından uyarlandı.
Reiner'ın en iyi filmlerinden biri olarak görülen proje, 12'nci Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Halkın Seçimi Ödülü'nü kazandı.
WHEN HARRY MET SALLY
Rob Reiner'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Meg Ryan ile Billy Crystal'ın yer aldığı film, tüm zamanların en başarılı romantik komedileri arasında gösteriliyor.
MISERY
Reiner imzalı bir diğer Stephen King uyarlaması da Misery (Ölüm Kitabı) oldu. Filmde; Annie Wilkes karakterine canlandıran Kathy Bates, bu rolle 1991'de "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar kazandı.
Misery, psikopat hayranı tarafından rehin tutulan bir yazarın, onun istediği tarzda yeni bir roman yazmaya zorlanmasını ele alıyor.
Bir röportajında "Hiçbir şeyde mükemmel değilim ama pek çok şeyde iyiyim" diyen Rob Reiner, uzun bir aradan sonra oyunculuğa da döndü.
THE WOLF OF WALL STREET
Rob Reiner oyunculuğa döndükten sonra Martin Scorsese imzalı, 2013 yapımı "The Wolf of Wall Street" filminde Amerikalı borsacı Jordan Belfort'un babası Max Belfort'a hayat verdi.