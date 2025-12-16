Trajik ölümü ardından Rob Reiner'ın hafızalara kazınan projeleri

16.12.2025 14:11

NTV - Haber Merkezi

Ünlü oyuncu ve yönetmen Rob Reiner 78 yaşında hayata veda etti. Trajik ölümü sonrası Reiner'ın kariyeri yolculuğu merak edildi.

Trajik ölümü ardından Rob Reiner'ın hafızalara kazınan projeleri
NTV

ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner, önceki gün Los Angeles'taki evlerinde ölü bulundu.

Trajik ölümü ardından Rob Reiner'ın hafızalara kazınan projeleri 1
AFP

Polisin cinayet şüphesi üstünde durduğu haberlerinden saatler sonra Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

 

78 yaşındaki usta ismin trajik ölümü sonrası televizyon ve sinema dünyasına damga vuran projeleri akıllara geldi.

ALL IN THE FAMILY 2
AFP

ALL IN THE FAMILY

1971-1979 yılları arasında ekranlara gelen "All in the Family" dizisinde Mike Stivic'e hayat veren Rob Reiner, bu rolle şöhreti yakaladı.

THIS IS THE SPINAL TAP 3
IMDB

THIS IS THE SPINAL TAP

Rob Reiner'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan "This Is Spinal Tap", belgesel tarzında sunulan kurgusal bir eser olma özelliği taşıyor.

 

Britanyalı bir heavy metal grubunu konu alan filmde; Reiner, belgesel yapımcısı Marty DiBergi karakterini de oynadı.

STAND BY ME 4
IMDB

STAND BY ME

Stephen King imzalı "Ceset" adlı kısa romandan uyarlanan Stand by Me filminde kayıp bir cesedin ardına düşen bir grup çocuğun yolculuğu anlatılıyor.

THE PRINCESS BRIDE 5
IMDB

THE PRINCESS BRIDE

Robin Wright ve Cary Elwes'in başrolleri paylaştığı "The Princess Bride" filmi, William Goldman'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

 

Reiner'ın en iyi filmlerinden biri olarak görülen proje, 12'nci Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Halkın Seçimi Ödülü'nü kazandı.

WHEN HARRY MET SALLY 6
IMDB

WHEN HARRY MET SALLY

Rob Reiner'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Meg Ryan ile Billy Crystal'ın yer aldığı film, tüm zamanların en başarılı romantik komedileri arasında gösteriliyor.

MISERY 7
IMDB

MISERY

Reiner imzalı bir diğer Stephen King uyarlaması da Misery (Ölüm Kitabı) oldu. Filmde; Annie Wilkes karakterine canlandıran Kathy Bates, bu rolle 1991'de "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar kazandı.

 

Misery, psikopat hayranı tarafından rehin tutulan bir yazarın, onun istediği tarzda yeni bir roman yazmaya zorlanmasını ele alıyor.

 

Bir röportajında "Hiçbir şeyde mükemmel değilim ama pek çok şeyde iyiyim" diyen Rob Reiner, uzun bir aradan sonra oyunculuğa da döndü.

THE WOLF OF WALL STREET 8
IMDB

THE WOLF OF WALL STREET

Rob Reiner oyunculuğa döndükten sonra Martin Scorsese imzalı, 2013 yapımı "The Wolf of Wall Street" filminde Amerikalı borsacı Jordan Belfort'un babası Max Belfort'a hayat verdi.

Trajik ölümü ardından Rob Reiner'ın hafızalara kazınan projeleri 9
IMDB

Ünlü isim son olarak Spinal Tap evrenine dönerek adından söz ettirdi. Reiner'ın son filmi "Spinal Tap II: The End Continues" oldu.

 

Rob Reiner ve eşinin evlerinde ölü bulunması sadece Hollywood'da değil tüm dünyada büyük bir yankı buldu.