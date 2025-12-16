Trajik ölümü ardından Rob Reiner'ın hafızalara kazınan projeleri

Reiner imzalı bir diğer Stephen King uyarlaması da Misery (Ölüm Kitabı) oldu. Filmde; Annie Wilkes karakterine canlandıran Kathy Bates, bu rolle 1991'de "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar kazandı.

Misery, psikopat hayranı tarafından rehin tutulan bir yazarın, onun istediği tarzda yeni bir roman yazmaya zorlanmasını ele alıyor.

Bir röportajında "Hiçbir şeyde mükemmel değilim ama pek çok şeyde iyiyim" diyen Rob Reiner, uzun bir aradan sonra oyunculuğa da döndü.