Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Arkasındayım

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan ve trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz 'ın annesi Zehra Yılmaz oğlunun trans olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, "Bu bizim aile meselemiz, kimseyi ilgilendirmez" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 11:05 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 11:09

Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Arkasındayım - 1

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu Ahmet Melih Yılmazgeçen yıl rol aldığı Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle dikkat çekti.

Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Arkasındayım - 2

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüyle trans birey olduğunu açıkladı.

Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Arkasındayım - 3

Yılmaz, ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" dedi.

Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Arkasındayım - 4

"ARKASINDAYIM"

Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz da konuyla ilgili oğlunun arkasında olduğunu belirterek, "Bu bizim aile meselemiz, kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın" dedi.

Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Arkasındayım - 5
Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Arkasındayım - 6

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