Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, trans olduğunu açıkladı. Ödüllü oyuncu, değişimini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne serdi.

Haberler 20.01.2022 - 17:20

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali - 1

Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren, en son rol aldığı Çukur dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Ahmet Melih Yılmaz, trans kadın olduğunu açıkladı.

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali - 2

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen, Çukur'da Timsah Celil olarak hafızalara kazınan ve son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yılmaz, cinsel kimliğini saklamıyor.

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali - 3

33 yaşındaki oyuncu, değişimini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor.

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali - 4

Instagram ve Tiktok'ta değişimiyle ilgili paylaşımlar yapan oyuncu, son haliyle gündeme geldi.

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali - 5

TikTok hesabını aktif olarak kullanan ve şimdilerde Ankara'da yaşayan oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altına, ''Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabii'' notunu düştü.

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali - 6

Yılmaz, TikTok'ta yaptığı bir yayın sırasında, ''Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" ifadesini kullandı.

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali - 7

2013 yılında 'Kadınlar Aşklar Şarkılar' isimli tiyatro sahnesinde trans bireyi canlandıran Ahmet Melih Yılmaz, kendisinin de oyun sırasında tacize uğradığını söylemişti.

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali - 8

''Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı" diyen Yılmaz, "Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum" demişti.

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali - 9
Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali - 10

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