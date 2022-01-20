Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali

Haberler 20.01.2022 - 17:20
Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren, en son rol aldığı Çukur dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Ahmet Melih Yılmaz, trans kadın olduğunu açıkladı.
2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen, Çukur'da Timsah Celil olarak hafızalara kazınan ve son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yılmaz, cinsel kimliğini saklamıyor.
33 yaşındaki oyuncu, değişimini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor.
Instagram ve Tiktok'ta değişimiyle ilgili paylaşımlar yapan oyuncu, son haliyle gündeme geldi.
TikTok hesabını aktif olarak kullanan ve şimdilerde Ankara'da yaşayan oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altına, ''Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabii'' notunu düştü.
Yılmaz, TikTok'ta yaptığı bir yayın sırasında, ''Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" ifadesini kullandı.
2013 yılında 'Kadınlar Aşklar Şarkılar' isimli tiyatro sahnesinde trans bireyi canlandıran Ahmet Melih Yılmaz, kendisinin de oyun sırasında tacize uğradığını söylemişti.
''Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı" diyen Yılmaz, "Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum" demişti.